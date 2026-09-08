За три года в Таразе обновили около 400 автобусов

Президент РК Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание повышению качества жизни казахстанцев, системному решению социальных вопросов, волнующих граждан, а также развитию инфраструктуры населенных пунктов. В рамках поручений главы государства в Таразе проводится масштабная работа.

Одно из приоритетных направлений – модернизация системы общественного транспорта и создание комфортных условий для передвижения жителей областного центра.

В связи с расширением территории города и увеличением пассажиропотока возрастает и нагрузка на систему общественного транспорта. С первых дней работы на посту аким города Тараза Бакытжан Орынбеков уделяет особое внимание решению данного вопроса.

В соответствии с Планом развития города Тараза на 2023-2025 годы было предусмотрено ежегодное приобретение 70 единиц общественного транспорта. В рамках данного плана в 2023 году было приобретено 73 автобуса, в 2024 году – 155, в прошлом году – 91. С начала текущего года автопарк города пополнился на 25 автобусов. Таким образом, общее количество обновленного общественного транспорта достигло 381 единицы.

Фото: пресс-служба акимата города Тараза

В результате доля новых автобусов увеличилась с 57% до 82,9%. Общее количество автобусов выросло с 330 до 522 единиц. Кроме того, открыто 13 новых маршрутов, и сегодня их общее количество составляет 46.

За последние три года пассажиропоток увеличился на 36,5%, или на 14,4 млн человек. Основное внимание при этом уделяется населенным пунктам, вошедшим в состав города из Байзакского и Жамбылского районов. В частности, в прошлом году был решен вопрос транспортного сообщения между районным центром Байзакского района – селом Сарыкемер – и Таразом.

Фото: пресс-служба акимата города Тараза

Системная работа в этом направлении продолжается и в текущем году. Сегодня запущен новый социально значимый маршрут, связавший Тараз с селом Аса – районным центром Жамбылского района.

На новом маршруте №67 задействовано 14 единиц общественного транспорта. Автобусы отправляются из села Аса, следуют через населенные пункты Костобе и 27-й разъезд, после чего в Таразе проходят по улицам Ы. Сулейменова, Жамбыла, Толе би, Желтоксан, А. Пушкина, А. Аскарова, Абая, Сыпатай батыра и Мамбет батыра. Интервал движения составляет 13-15 минут.

Фото: пресс-служба акимата города Тараза

Схема движения разработана совместно с акиматом Жамбылского района с учетом удобства доступа жителей к необходимым учебным заведениям, медицинским организациям и торговым объектам.

Стоимость проезда установлена на уровне городского тарифа. Для всех пассажиров она составляет 100 тенге. Для детей и подростков в возрасте до 18 лет предусмотрена скидка 50%. Правом бесплатного проезда также пользуются награжденные нагрудными знаками "Алтын алқа" и "Күміс алқа", многодетные матери, награжденные орденами "Батыр ана" и "Ана даңқы" I и II степени, а также граждане с инвалидностью первой группы.

Фото: пресс-служба акимата города Тараза

Кроме того, для повышения комфорта пассажиров в городе продолжается модернизация остановочной инфраструктуры. За последние годы установлено 196 новых остановочных павильонов.