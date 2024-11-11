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Развитию дорожно-транспортной инфраструктуры уделяют в Таразе особое внимание

Развитию дорожно-транспортной инфраструктуры уделяют в Таразе особое внимание, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 13:39 Фото: акимат города Тараз
Непременным условием социально-экономической жизни любого города является эффективная дорожно-транспортная инфраструктура. Поэтому в Таразе сегодня особое внимание уделяется развитию этого важного сегмента городского строительства.

Обновляются не только дороги, автобусный парк. По мере развития общественного транспорта увеличивается потребность в удобных остановках.

В трехлетнем плане развития города Тараза этому уделяется особое внимание. В прошлом году были предусмотрены соответствующие средства из местного бюджета на установку 36 остановок на территории города. В результате конкурса государственных закупок был заключен контракт с ТОО "RusStroy" на установку 21 остановки, с ТОО "Строительная компания NSN" – на установку 15 остановок. Также со стороны ТОО "Жасыл ел-Тараз " восстановлены шесть остановок.

В рамках продолжающейся системной работы в этом году заключен контракт с ТОО "DarynKazStroyGroup" на установку 75 остановок. По просьбам жителей остановки были установлены на окраинах города, в застраиваемых микрорайонах и жилых массивах.

Развитию дорожно-транспортной инфраструктуры уделяют в Таразе особое внимание, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 13:39

Фото: акимат города Тараза

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