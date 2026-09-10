Депутат Курултая поднял вопрос о задержке внедрения инноваций в здравоохранении

Напомним, речь шла о скрининге с использованием низкодозной КТ и искусственного интеллекта. По словам Пономарева, отечественная ИИ-система для ранней диагностики была создана еще в 2023 году на грант Всемирного банка и сегодня интегрирована с 200 медицинскими организациями, но полноценный запуск проекта до сих пор не состоялся.

Депутат предложил установить причины задержки, провести независимую оценку технологии и определить конкретные сроки внедрения скрининга.

Фото: Qazaq Expert Club

Однако, по мнению Марата Мамаева, проблема может быть значительно шире одного проекта.

"Ситуация, о которой говорит Сергей Пономарев, на мой взгляд, показывает более системную проблему: в Казахстане пока нет единого и понятного маршрута, по которому медицинская технология проходит путь от успешного пилота до массового применения. Разработчик может создать решение и успешно провести апробацию. Но после этого начинается самый сложный этап: кто и по какой методологии должен оценить его клиническую и экономическую эффективность? Как технология включается в систему финансирования? Кто оплачивает ее применение? Как успешный пилот превращается в закупку и затем масштабируется на всю страну? Сегодня эти этапы не выстроены в единый процесс", – считает эксперт.

Он отметил, что история с ИИ-скринингом рака легкого особенно показательна, поскольку речь идет об одном из самых быстрорастущих технологических рынков мира.

"По приведенным ранее оценкам, мировой рынок Digital Health уже превышает $350 млрд, а к 2033 году может вырасти более чем до $1,8 трлн. Среднегодовые темпы роста оцениваются примерно в 23%. Поэтому для Казахстана вопрос заключается не только во внедрении отдельных технологий в здравоохранении, но и в способности создать среду, в которой собственные разработки могут быстро проходить путь от пилота до практического применения", – убежден Мамаев.

Технологии, продолжает спикер, "застревают" еще и по причине наличия широких барьеров – регулирование не всегда успевает за развитием технологий, а действующая система закупок медицинских услуг изначально не ориентирована на инновационные решения.

"Технология может существовать и показывать результат, но механизм ее дальнейшего финансирования и внедрения остается не определен. В результате проблема возникает не обязательно на этапе разработки самой технологии. Она может появиться уже после успешного пилота – на этапе оценки эффективности, определения тарифа и источника финансирования, закупки или масштабирования. Поэтому параллельно с решением вопроса по скринингу рака легкого необходимо выстроить единый сквозной механизм для медицинских технологий и ИИ: от определения потребности и пилотирования до независимой оценки клинической и экономической эффективности, определения источника финансирования и тарифа, закупки и дальнейшего масштабирования". Марат Мамаев

В этом случае государству не придется каждый раз в ручном режиме разбираться, почему очередная перспективная разработка несколько лет не может перейти от "пилота" к реальному применению, подытожил приглашенный эксперт.