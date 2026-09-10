В ВКО государство и бизнес создают для сельских детей возможности, как в городе

От новой школы до современного спортивного комплекса: в ВКО государственные проекты получают дополнительную поддержку бизнеса, чтобы дети в сельской местности имели такие же возможности для учебы, спорта и развития, как и их сверстники в городах, сообщает Zakon.kz.

В Восточно-Казахстанской области последовательно реализуется поручение президента Касым-Жомарта Токаева по повышению качества образования и развитию социальной инфраструктуры на селе. В регионе модернизируют школы, строят новые социальные объекты и создают условия, в которых место проживания не должно определять возможности ребенка.

Яркий пример – село Самар. Более чем за 40 лет здесь впервые построена новая школа.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

В ходе рабочей поездки в Самарский район аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов ознакомился с работой новой начальной школы имени Ыбырая Алтынсарина, открытой 1 сентября.

Современное двухэтажное здание рассчитано на 150 учащихся. Школа построена за счет средств областного бюджета, ее площадь составляет около 3,8 тыс. кв. м.

Здесь все создано с учетом современных требований: просторные учебные кабинеты, спортивный зал, библиотека, столовая, кабинет логопеда, мини-центр и площадка для мини-футбола.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

То есть речь идет не просто о новом здании, а о полноценной современной образовательной среде для сельских детей.

В этом учебном году в Самарском районе первый класс начали 172 ребенка. 14 из них впервые сели за парты в новой школе.

Во время осмотра учебного заведения глава региона ознакомился с оснащением кабинетов и условиями, созданными для учащихся.

"По поручению президента Касым-Жомарта Токаева проводится системная работа по улучшению инфраструктуры организаций образования. В сельских школах должны быть такие же условия, как и в городе. Дети должны получать современное образование в комфортных классах. Эту работу мы будем продолжать", – отметил Нурымбет Сактаганов.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

По словам главы региона, задача заключается не только в строительстве новых школ.

"Современная школа – это пространство возможностей", где ребенок может качественно учиться, заниматься спортом, развивать творческие способности и получать дополнительные навыки.

Бизнес подключается к развитию села

Еще один пример реализации этого подхода – село Кулынжон, где открылись новый интернат и спортивный комплекс.

Новые объекты призваны решить сразу несколько важных задач. Интернат создаёт комфортные условия для детей, приезжающих на обучение из отдалённых населённых пунктов. Спортивный комплекс даёт возможность школьникам регулярно заниматься физической культурой и спортом, проводить свободное время с пользой и развивать свои способности.

Особое значение здесь имеет участие бизнеса.

Финансовую поддержку проекту оказал меценат и предприниматель Айдын Рахымбаев. Его вклад стал примером того, как социальная ответственность бизнеса может дополнять системную государственную работу.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Таким образом, государство создает инфраструктуру и обеспечивает ее развитие, а бизнес подключается к решению конкретных социальных задач. В результате дополнительные возможности получают непосредственно жители сел – прежде всего дети.

Нурымбет Сактаганов отметил, что для сельских школьников важно не только наличие учебного заведения, но и возможность выбирать направления для собственного развития – заниматься спортом, творчеством, раскрывать таланты и получать новые знания.

В этом году школа Qulynzhon Mektebi отмечает 60-летний юбилей. За шесть десятилетий она стала частью истории села, объединив несколько поколений жителей и дав путевку в жизнь многим выпускникам.

Инвестиции в село – инвестиции в будущее

Сегодня развитие сельской инфраструктуры в Восточном Казахстане выходит за рамки строительства отдельных объектов. Это системная работа по созданию качественной среды для жизни, учебы и развития.

Новая школа в Самаре, интернат и спортивный комплекс в Кулынжоне – конкретные результаты этой работы.

За каждым таким объектом – государственная политика, реализуемая на местах, участие ответственного бизнеса и главное – новые возможности для детей.

Президент – государство – бизнес – село. Эта связка превращается в конкретные изменения там, где они особенно нужны: в сельской местности.