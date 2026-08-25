#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
457.99
534.15
5.47
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
457.99
534.15
5.47
Общество

Дети Алматы могут бесплатно посещать спортивные секции: как поступить, список школ

Школьный спортивный зал, спортзал, школьный спортзал, уроки физкультуры, физкультура, физическая культура, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2026 13:12 Фото: Zakon.kz
Спортивные школы, подведомственные Управлению спорта города Алматы, в преддверии начала учебного года предложили детям бесплатно ходить в различные спортивные кружки, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 25 августа 2026 года в акимате города, в спортивных школах ведется подготовка по легкой и тяжелой атлетике, боксу, дзюдо, вольной и греко-римской борьбе, тхэквондо, каратэ, плаванию, гимнастике, велоспорту, гребле, фехтованию, лыжному спорту, биатлону, хоккею, баскетболу, волейболу, шахматам и другим видам спорта.

Как записать ребенка в спортивную школу?

1. Выберите вид спорта с учетом возраста и интересов ребенка.

2. Найдите спортивную школу, где проводят занятия по выбранному виду спорта.

3. Свяжитесь со школой и уточните условия приема и сроки проведения отбора.

4. Подготовьте и подайте необходимые документы.

5. Придите на отбор вместе с ребенком.

6. После успешного прохождения отбора ребенок сможет приступить к тренировкам.

При приеме учитываются возраст ребенка, его общая физическая подготовка и способности к выбранному виду спорта.

Необходимые документы:

  • медицинская справка о допуске к занятиям спортом;
  • копия свидетельства о рождении ребенка;
  • ИИН ребенка;
  • копия удостоверения личности одного из родителей;
  • 2 фотографии размером 3×4;
  • медицинские документы (формы 063/у, 026/у);
  • при наличии спортивного разряда или достижений – копии подтверждающих документов.
"Возраст для приема, требования к отбору и перечень необходимых документов могут различаться в зависимости от вида спорта и конкретной школы. Поэтому рекомендуем заранее уточнить всю информацию непосредственно в выбранной спортивной школе", – отметили в акимате.

Список спортивных школ

№1 Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва

Виды спорта: тяжелая атлетика, гребля на байдарках и каноэ, греко-римская борьба, велоспорт, вольная борьба, плавание, баскетбол, дзюдо, тхэквондо, шахматы.

Адрес: Медеуский район, ул. Жетбаева, 43/4.

Телефон: 8 701 300 05 92.

№2 Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва

Виды спорта: легкая атлетика, бокс, тхэквондо, греко-римская борьба, хоккей на траве.

Адрес: ул. Брусиловского, 134А.

Телефон: 8 (727) 301-98-38.

№3 Комплексная детско-юношеская школа

Виды спорта: прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, лыжные гонки, биатлон, конькобежный спорт, шорт-трек, фигурное катание, сноуборд, фристайл, горнолыжный спорт, хоккей с шайбой, керлинг.

Адрес: проспект Абая, 44/3.

Телефон: 248-47-54.

№5 Специализированная комплексная детско-юношеская спортивно-техническая школа

Виды спорта: пулевая стрельба, стендовая стрельба, дзюдо, вольная борьба, греко-римская борьба, плавание, прыжки в воду, водное поло, артистическое плавание, стрельба из лука, настольный теннис, тогызкумалак.

Адрес: микрорайон Жас Канат, 24Б.

Телефон: +7 707 967 24 95.

№6 Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва

Виды спорта: дзюдо, тхэквондо, каратэ, бокс, вольная борьба, греко-римская борьба.

Адрес: Алатауский район, микрорайон Зердели, 1/122.

Телефон: +7 707 001 08 01.

№7 Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва

Виды спорта: дзюдо, тхэквондо WT, настольный теннис, бадминтон, классический волейбол, художественная гимнастика, баскетбол, бокс.

Адреса: Турксибский район, ул. Рихарда Зорге, 8А; Жетысуский район, ул. Жайсан, 20/1.

Телефоны: +7 (727) 251-16-55, +7 (727) 351-86-95.

№8 Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва

Виды спорта: фехтование, современное пятиборье, тхэквондо WT, спортивное скалолазание, триатлон, спортивные танцы, шахматы.

Адрес: микрорайон Достык, ул. Садуакасова, 35, корпус 1.

Телефон: 393-52-82.

№9 Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва

Виды спорта: спортивная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика, дзюдо, вольная борьба, брейкинг.

Адрес: Ауэзовский район, 1-й микрорайон, 20А.

Телефоны: 8 (727) 390-62-64, 8 (727) 390-62-63.

№10 Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва

Виды спорта: бокс, тхэквондо WT, каратэ WKF, плавание, дзюдо, тяжелая атлетика, фехтование.

Адрес: ул. Казыбаева, 286/2.

Телефон: 8 (727) 220-36-56.

Спортивные клубы

Спортивный клуб "Алматы" для людей с инвалидностью

Виды спорта: плавание, легкая атлетика, тогызкумалак, шашки, шахматы, мини-футбол, футбол, футбол 5×5, пауэрлифтинг, армрестлинг, настольный теннис, вольная борьба, греко-римская борьба, стрельба из лука, сидячий волейбол, бадминтон, голбол, тхэквондо, дзюдо, танцы на колясках, теннис на колясках, паравелоспорт, стрельба, бочча.

Адрес: Медеуский район, ул. Мақатаева, 13.

Телефон: +7 (727) 397-57-55.

Клуб национальных и конных видов спорта

Виды спорта: казакша курес, единоборства, тогызкумалак, асык ату, охота с ловчими птицами, конный спорт, кокпар, аударыспак, жамбы ату, тенге ілу, традиционная стрельба из лука, байге.

Адрес: ул. Сатпаева, 29/3, Центральный стадион, вход №3.

Телефон: +7 708 311 15 01.

Клуб неолимпийских и массовых видов спорта

Виды спорта: кикбоксинг, джиу-джитсу, ушу-саньда, годзюрю каратэ, кекусинкай каратэ, муай-тай, шинкиокушинкай каратэ, самбо, грэпплинг (AIGA), комбат джиу-джитсу, кекусин будокай каратэ, киокушинкай-кан каратэ, рукопашный бой, армрестлинг, унифайт, пенчак силат, эстетическая групповая гимнастика, пауэрлифтинг, президентское многоборье, спортивный туризм, спортивное ориентирование, спортинг, смешанные единоборства (ММА), альпинизм, падел.

Адреса:

ул. Сатпаева, 29/3, вход №3;

микрорайон Айнабулак-2, 65/1, ДСК "Айнабулак".

Телефон: +7 (727) 292-13-50.

Занятия в спортивных школах, подведомственных Управлению спорта города Алматы, проводятся бесплатно.

Zakon.kz ранее опубликовал большую "шпаргалку" для родителей: что важно не забыть сделать в преддверии начала учебного года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Детский сад, детские сады, детсады, детский садик, детские садики, дети, няни, няня
09:29, 30 сентября 2025
Жители каких городов Казахстана могут записать детей на бесплатные кружки и спортивные секции
Дети, ребенок
20:07, 29 сентября 2025
В Алматы открыли запись в бесплатные кружки и спортивные секции для детей
Порядок зачисления детей в спортивные секции изменили в Казахстане
09:29, 22 мая 2024
Порядок зачисления детей в спортивные секции изменили в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Нодира Ахмедова
14:09, Сегодня
Таеквондистка из Казахстана Ахмедова стала призёром международного турнира в Китае
Филип Хргович
13:56, Сегодня
"Если проиграю, то буду близок к завершению карьеры": Хргович о титульном бое с Итаумой
&quot;Кайрат&quot; чартером отправился в Бельгию
13:42, Сегодня
"Кайрат" вылетел в Брюссель на ответный матч Лиги Европы против "Андерлехта"
Некоторые лидеры &quot;Ордабасы&quot; пропустят матч против &quot;Кызылжара&quot; в КПЛ
13:29, Сегодня
Некоторые лидеры "Ордабасы" пропустят матч против "Кызылжара" в КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: