Дети Алматы могут бесплатно посещать спортивные секции: как поступить, список школ

Спортивные школы, подведомственные Управлению спорта города Алматы, в преддверии начала учебного года предложили детям бесплатно ходить в различные спортивные кружки, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 25 августа 2026 года в акимате города, в спортивных школах ведется подготовка по легкой и тяжелой атлетике, боксу, дзюдо, вольной и греко-римской борьбе, тхэквондо, каратэ, плаванию, гимнастике, велоспорту, гребле, фехтованию, лыжному спорту, биатлону, хоккею, баскетболу, волейболу, шахматам и другим видам спорта.

Как записать ребенка в спортивную школу?

1. Выберите вид спорта с учетом возраста и интересов ребенка.

2. Найдите спортивную школу, где проводят занятия по выбранному виду спорта.

3. Свяжитесь со школой и уточните условия приема и сроки проведения отбора.

4. Подготовьте и подайте необходимые документы.

5. Придите на отбор вместе с ребенком.

6. После успешного прохождения отбора ребенок сможет приступить к тренировкам.

При приеме учитываются возраст ребенка, его общая физическая подготовка и способности к выбранному виду спорта.

Необходимые документы:

медицинская справка о допуске к занятиям спортом;

копия свидетельства о рождении ребенка;

ИИН ребенка;

копия удостоверения личности одного из родителей;

2 фотографии размером 3×4;

медицинские документы (формы 063/у, 026/у);

при наличии спортивного разряда или достижений – копии подтверждающих документов.

"Возраст для приема, требования к отбору и перечень необходимых документов могут различаться в зависимости от вида спорта и конкретной школы. Поэтому рекомендуем заранее уточнить всю информацию непосредственно в выбранной спортивной школе", – отметили в акимате.

Список спортивных школ

№1 Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва

Виды спорта: тяжелая атлетика, гребля на байдарках и каноэ, греко-римская борьба, велоспорт, вольная борьба, плавание, баскетбол, дзюдо, тхэквондо, шахматы.

Адрес: Медеуский район, ул. Жетбаева, 43/4.

Телефон: 8 701 300 05 92.

№2 Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва

Виды спорта: легкая атлетика, бокс, тхэквондо, греко-римская борьба, хоккей на траве.

Адрес: ул. Брусиловского, 134А.

Телефон: 8 (727) 301-98-38.

№3 Комплексная детско-юношеская школа

Виды спорта: прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, лыжные гонки, биатлон, конькобежный спорт, шорт-трек, фигурное катание, сноуборд, фристайл, горнолыжный спорт, хоккей с шайбой, керлинг.

Адрес: проспект Абая, 44/3.

Телефон: 248-47-54.

№5 Специализированная комплексная детско-юношеская спортивно-техническая школа

Виды спорта: пулевая стрельба, стендовая стрельба, дзюдо, вольная борьба, греко-римская борьба, плавание, прыжки в воду, водное поло, артистическое плавание, стрельба из лука, настольный теннис, тогызкумалак.

Адрес: микрорайон Жас Канат, 24Б.

Телефон: +7 707 967 24 95.

№6 Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва

Виды спорта: дзюдо, тхэквондо, каратэ, бокс, вольная борьба, греко-римская борьба.

Адрес: Алатауский район, микрорайон Зердели, 1/122.

Телефон: +7 707 001 08 01.

№7 Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва

Виды спорта: дзюдо, тхэквондо WT, настольный теннис, бадминтон, классический волейбол, художественная гимнастика, баскетбол, бокс.

Адреса: Турксибский район, ул. Рихарда Зорге, 8А; Жетысуский район, ул. Жайсан, 20/1.

Телефоны: +7 (727) 251-16-55, +7 (727) 351-86-95.

№8 Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва

Виды спорта: фехтование, современное пятиборье, тхэквондо WT, спортивное скалолазание, триатлон, спортивные танцы, шахматы.

Адрес: микрорайон Достык, ул. Садуакасова, 35, корпус 1.

Телефон: 393-52-82.

№9 Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва

Виды спорта: спортивная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика, дзюдо, вольная борьба, брейкинг.

Адрес: Ауэзовский район, 1-й микрорайон, 20А.

Телефоны: 8 (727) 390-62-64, 8 (727) 390-62-63.

№10 Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва

Виды спорта: бокс, тхэквондо WT, каратэ WKF, плавание, дзюдо, тяжелая атлетика, фехтование.

Адрес: ул. Казыбаева, 286/2.

Телефон: 8 (727) 220-36-56.

Спортивные клубы

Спортивный клуб "Алматы" для людей с инвалидностью

Виды спорта: плавание, легкая атлетика, тогызкумалак, шашки, шахматы, мини-футбол, футбол, футбол 5×5, пауэрлифтинг, армрестлинг, настольный теннис, вольная борьба, греко-римская борьба, стрельба из лука, сидячий волейбол, бадминтон, голбол, тхэквондо, дзюдо, танцы на колясках, теннис на колясках, паравелоспорт, стрельба, бочча.

Адрес: Медеуский район, ул. Мақатаева, 13.

Телефон: +7 (727) 397-57-55.

Клуб национальных и конных видов спорта

Виды спорта: казакша курес, единоборства, тогызкумалак, асык ату, охота с ловчими птицами, конный спорт, кокпар, аударыспак, жамбы ату, тенге ілу, традиционная стрельба из лука, байге.

Адрес: ул. Сатпаева, 29/3, Центральный стадион, вход №3.

Телефон: +7 708 311 15 01.

Клуб неолимпийских и массовых видов спорта

Виды спорта: кикбоксинг, джиу-джитсу, ушу-саньда, годзюрю каратэ, кекусинкай каратэ, муай-тай, шинкиокушинкай каратэ, самбо, грэпплинг (AIGA), комбат джиу-джитсу, кекусин будокай каратэ, киокушинкай-кан каратэ, рукопашный бой, армрестлинг, унифайт, пенчак силат, эстетическая групповая гимнастика, пауэрлифтинг, президентское многоборье, спортивный туризм, спортивное ориентирование, спортинг, смешанные единоборства (ММА), альпинизм, падел.

Адреса:

ул. Сатпаева, 29/3, вход №3;

микрорайон Айнабулак-2, 65/1, ДСК "Айнабулак".

Телефон: +7 (727) 292-13-50.

Занятия в спортивных школах, подведомственных Управлению спорта города Алматы, проводятся бесплатно.

Zakon.kz ранее опубликовал большую "шпаргалку" для родителей: что важно не забыть сделать в преддверии начала учебного года.