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События

Касым-Жомарт Токаев выступит с Посланием народу Казахстана в октябре

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 13:10 Фото: akorda.kz
11 сентября 2026 года во время награждения победителей и призеров VI Всемирных игр кочевников глава государства анонсировал свое Послание народу, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на вступлении Казахстана в эпоху исторического подъема, отдельно остановившись на реализуемых реформах.

"Сплотив наши общие усилия, мы успешно реализуем масштабные реформы. Мы приняли Конституцию, которая стала ориентиром для всего народа, особенно для подрастающего поколения. Сформирован прочный фундамент Справедливого, Сильного, Прогрессивного и Чистого Казахстана. Таким образом, была открыта новая глава в летописи нашего государства", - сказал глава государства.

Конституция, продолжил он, это ориентир для народа, исторический документ, заложивший основу для глубоких преобразований.

"Недавно состоялись выборы в Курултай. Депутатский корпус пополнили новаторски мыслящие, предприимчивые профессионалы, среди которых немало представителей молодежи. Назначен вице-президент. Приступил к работе обновленный состав Правительства. Сформирован Аппарат Совета Безопасности. Вскоре будет утвержден состав Қазақстан Халық Кеңесі. По согласованию с депутатами Курултая будут назначены судьи Конституционного суда, члены Центральной избирательной комиссии и Высшей аудиторской палаты. Таким образом, основные государственные институты будут полностью обновлены. Данные меры являются неотъемлемым элементом реализуемых нами комплексных реформ. В октябре в соответствии с 46-й статьей Конституции я выступлю с Посланием народу Казахстана, в котором поставлю цели и задачи на предстоящий период", – сообщил президент.

В своем выступлении Токаев также отметил, что казахстанская команда в полной мере оправдала ожидания соотечественников на Всемирных играх кочевников. Он выразил спортсменам глубокую признательность за победу, которая вдохновила весь Казахстан.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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