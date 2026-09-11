Страна, народ которой слаб духом и телом, не сможет стать передовой – Токаев

11 сентября 2026 года во время награждения победителей и призеров VI Всемирных игр кочевников глава государства рассказал, что за последние семь лет в стране построено более 500 спортивных объектов, сообщает Zakon.kz.

Также целый ряд спортобъектов отремонтировали.

"В прошлом году по моему поручению в Закон "О физической культуре и спорте" был внесен ряд изменений. Обновленный закон придаст мощный импульс развитию отечественного спорта, что окажет большое положительное влияние и на национальные виды спорта. Наши дети обязательно должны заниматься спортом или физической культурой. Это залог нашего светлого будущего. Данная цель имеет общенациональное значение. Ведь страна, народ которой слаб духом и телом, никогда не сможет стать передовым и развитым государством, это аксиома", – указал Касым-Жомарт Токаев.

Поэтому, продолжил он, объем средств, выделяемых на каждого воспитанника спортивных школ, увеличился почти вдвое: с 233 тысяч до 415 тысяч тенге. В прошлом году более 220 тысяч детей бесплатно посещали спортивные секции за счет государства. На эти цели было выделено 50 миллиардов тенге.

Численность граждан, регулярно занимающихся физической культурой, превысила 8 миллионов человек. Это почти половина населения страны. С этой точки зрения нас можно назвать здоровой нацией. Однако это не повод для самоуспокоения, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он также заявил, что казахстанские атлеты всегда среди лучших, вспомнив успех теннисистки Елены Рыбакиной. При этом, по его словам, сегодняшние успехи отечественного спорта являются первыми результатами системной и последовательной работы правительства и профильного министерства.