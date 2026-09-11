Сотни тысяч куриных яиц развернули на границе Казахстана обратно в Россию: в чем причина

На границе с Российской Федерацией пресекли попытку ввоза в Казахстан 252 тысяч куриных яиц без обязательных ветеринарных сопроводительных документов, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве сельского хозяйства 11 сентября 2026 года рассказали, что на ветеринарном контрольном посту "Жайсаң" сотрудники Актюбинской областной территориальной инспекции в рамках контроля транспортного средства, следовавшего из России в город Байконыр, выявили отсутствие необходимых ветеринарных документов на перевозимый груз.

"По факту нарушения составлены соответствующий акт и административный протокол. Партия яиц возвращена в Российскую Федерацию. Перевозчику разъяснены требования ветеринарного законодательства и правила перемещения подконтрольной продукции через государственную границу" – говорится в сообщении.

Летом в Алматы с популярного рынка изъяли тысячи опасных яиц – их продавали без ветеринарных сопроводительных документов, надлежащей маркировки и специальной упаковки. 5 июня 2026 года в Министерстве торговли рассказали о похожем случае в Шымкенте, где на рынке "Жибек Жолы" обнаружили в продаже 11 850 яиц без обязательной маркировки и ветеринарно-сопроводительных документов.