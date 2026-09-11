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События

Жара до +32°C, пыль и грозы: погода на неделю в Алматы

озеро, Алматы, водохранилище, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2026 19:25 Фото: Zakon.kz
В Алматы в ближайшие дни сохранится по-летнему теплая погода, однако к середине недели температура начнет снижаться, а 16-17 сентября прогнозируют дожди и грозы. Что ожидает город в течение семи дней, Zakon.kz рассказал синоптик.

По словам ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, в ближайшие сутки Алматы окажется в теплом секторе южного циклона. Поэтому ночь на 12 сентября будет теплой, а днем воздух прогреется до +30...+32°C.

"При прохождении атмосферного фронта усилится ветер, который может поднять пыль с городских улиц. В целом первая половина прогнозируемого периода пройдет преимущественно без осадков. Более заметное изменение погоды ожидается 16-17 сентября, когда Алматы окажется в зоне влияния атмосферного фронта. В эти дни возможны кратковременные дожди и грозы, после чего станет прохладнее", – рассказал специалист

Также представитель Гидрометцентра отметил, что 12 сентября в городе прогнозируется переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 3-8 м/с, днем возможны порывы до 15-18 м/с. Ночью температура составит +19...+21°C, днем воздух прогреется до +30...+32°C.

13-14 сентября сохранится переменная облачность и сухая погода. Ветер западный, северо-западный, 3-8 м/с. Ночью будет +17+19°C, днем столбики термометров покажут +29+31°C.

15 сентября также ожидается преимущественно сухая погода с переменной облачностью. Ветер западный, северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +17+19°C, днем +28+30°C.

16 сентября характер погоды изменится. Днем ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный, северо-западный, 3-8м/с, днем порывы до 13 м/с. Ночью температура опустится до +15+17°C, днем воздух прогреется до +26+28°C.

17 сентября кратковременный дождь с грозой возможен уже ночью. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью составит +13+15°C, днем +25+27°C.

18 сентября осадки прекратятся. В Алматы прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Ночью будет +13+15°C, днем +25+27°C.

Таким образом, в начале недели в Алматы сохранится летнее тепло – до +32°C днем. К концу прогнозируемого периода температура снизится: ночью до +13+15°C, днем до +25+27°C.

Ранее в РГП "Казгидромет" предупредили казахстанцев, что в ближайшие выходные на большей части территории страны сохранится неустойчивая погода.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Корреспондент
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