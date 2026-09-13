Астану ждут дожди и похолодание, Алматы и Шымкент – жара: погода на три дня

Фото: Zakon.kz

В ближайшие три дня погода в Астане, Алматы и Шымкенте будет сильно различаться. В столице ожидаются дожди, грозы, шквал и похолодание до +18...+20°C, тогда как на юге страны сохранится сухая и жаркая погода – до +34°C, сообщает Zakon.kz.

Астана 13 сентября: переменная облачность, временами дождь и гроза, днем шквал. Температура воздуха ночью +11...+13°C, днем +20...+22°C. Ветер 9-14 метров в секунду, временами порывы до 15-20 метров в секунду. 14 сентября: переменная облачность, ночью дождь и гроза. Температура воздуха ночью +10...+12°C, днем +18...+20°C. Ветер 9-14 метров в секунду, порывы до 15-20 метров в секунду. 15 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +8...+10°C, днем +18...+20°C. Ветер 7-12 метров в секунду, порывы до 15-18 метров в секунду. Алматы 13 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +17...+19°C, днем +30...+32°C. Ветер 3-8 метров в секунду. 14 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +17...+19°C, днем +31...+33°C. Ветер 3-8 метров в секунду. 15 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +17...+19°C, днем +29...+31°C. Ветер 3-8 метров в секунду. Шымкент 13 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +13...+15°C, днем +28...+30°C. Ветер 8-13 метров в секунду. 14 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +16...+18°C, днем +30...+32°C. Ветер 8-13 метров в секунду. 15 сентября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +18...+20°C, днем +32...+34°C. Ветер 8-13 метров в секунду. Ранее "Казгидромет" предупредил жителей Алматы и Актобе о повышенном загрязнении воздуха.

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