Жителей Алматы и Актобе предупредил "Казгидромет"

Синоптики предупреждают жителей двух городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 13 сентября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

13 сентября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Алматы и Актобе, следует из релиза "Казгидромета".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Ранее "Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 13 сентября. В списке оказался весь Казахстан – Астана, Алматы, Шымкент и все 17 областей.