Казахстанка в Астане надышалась шариком на камеру: чем закончился скандальный прямой эфир

Фото: polisia.kz

В соцсетях появилось видео, на котором женщина в увеселительном заведении Астаны вела прямой эфир в социальной сети, при этом нецензурно выражалась и прикладывала ко рту воздушный шар. На запись отреагировали в полиции, сообщает Zakon.kz.

Личность девушки установили – ей оказалась 27-летняя уроженка Алматинской области. "Установлено, что во время прямого эфира женщина находилась в одном из заведений города, где употребляла так называемый "веселящий газ". Гражданка привлечена к административной ответственности, решением суда ей наложен штраф. В отношении заведения проводится проверка, по факту употребления указанного вещества будет дана соответствующая правовая оценка", – прокомментировали в Департаменте полиции Астаны 15 сентября 2026 года. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Астана қаласының Полиция департаменті (@police__astana) В Алматы полицейские остановили автомобиль, водитель которого проехал перекресток на красный сигнал светофора. За рулем оказался житель Астаны, который занимался перевозкой баллонов с "веселящим газом" и воздушными шарами.

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