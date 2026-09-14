В Алматы полицейские случайно вышли на поставщика "веселящего газа"
Фото: Zakon.kz
В Алматы завели уголовное дело на жителя столицы Казахстана. Подробности Zakon.kz озвучили в пресс-службе городского Департамента полиции (ДП).
Как отметили в ведомстве, обычная проверка на дороге неожиданно вывела полицейских на другую историю.
Инцидент произошел на пересечении улиц Жамбыла и Шарипова в Алмалинском районе. Известно, что патрульный экипаж "Буран-254" остановил автомобиль, водитель которого проехал перекресток на красный сигнал светофора.
За рулем находился 29-летний житель Астаны. При осмотре машины полицейские обнаружили баллоны с "веселящим газом" и воздушные шары.
Как выяснилось, мужчина занимался поставкой подобной продукции. Обнаруженные предметы изъяли и направили на проверку.
"По данному факту возбуждено уголовное дело".Пресс-служба ДП Алматы
В начале сентября в полиции заявляли, что они возьмут под особый контроль два дома в центре Алматы. Причина – тут.
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