В Алматы полицейские случайно вышли на поставщика "веселящего газа"

В Алматы завели уголовное дело на жителя столицы Казахстана. Подробности Zakon.kz озвучили в пресс-службе городского Департамента полиции (ДП).

Как отметили в ведомстве, обычная проверка на дороге неожиданно вывела полицейских на другую историю.

Инцидент произошел на пересечении улиц Жамбыла и Шарипова в Алмалинском районе. Известно, что патрульный экипаж "Буран-254" остановил автомобиль, водитель которого проехал перекресток на красный сигнал светофора.

За рулем находился 29-летний житель Астаны. При осмотре машины полицейские обнаружили баллоны с "веселящим газом" и воздушные шары.

Как выяснилось, мужчина занимался поставкой подобной продукции. Обнаруженные предметы изъяли и направили на проверку.

"По данному факту возбуждено уголовное дело". Пресс-служба ДП Алматы

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