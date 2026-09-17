В Алматы перекроют площадь и изменят схемы движения 10 автобусных маршрутов

В Алматы в рамках подготовки и проведения Дня города перекроют движение транспорта на участке улицы Толе би, сообщает Zakon.kz.

По информации Транспортного холдинга, в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню города, и полным перекрытием движения автотранспорта по улице Толе би на участке от проспекта Назарбаева до проспекта Абылай хана с 22:00 17 сентября до 24:00 21 сентября, временно изменятся схемы движения автобусных маршрутов №16, №37, №48, №126, №201, №205, №206, №209, №210 и №224.

№16

В восточном направлении: улица Толе би (восток) – проспект Абылай хана (север) – улица Гоголя (восток) – далее до конечной.

В западном направлении: улица Гоголя (запад) – проспект Абылай хана (юг) – улица Толе би (запад) – далее по схеме.

№37

В восточном направлении: улица Толе би (восток) – проспект Абылай хана (север) – улица Кабанбай батыра (восток) – проспект Назарбаева (юг) – улица Толе би (восток) – далее по схеме.

В западном направлении: улица Толе би (запад) – проспект Назарбаева (юг) – улица Богенбай батыра (запад) – проспект Абылай хана (юг) – улица Толе би (запад) – далее по схеме.

№48

В восточном направлении: улица Толе би (восток) – проспект Абылай хана (север) – улица Кабанбай батыра (восток) – проспект Назарбаева (юг) – улица Толе би (восток) – далее по схеме.

В западном направлении: улица Толе би (запад) – проспект Назарбаева (юг) – улица Богенбай батыра (запад) – проспект Абылай хана (юг) – улица Толе би (запад) – далее по схеме.

№126

В восточном направлении: улица Толе би (восток) – проспект Абылай хана (север) – улица Гоголя (восток) – улица Калдаякова (север) – далее по схеме.

В западном направлении: улица Калдаякова (юг) – улица Гоголя (запад) – проспект Абылай хана (юг) – улица Толе би (запад) – далее по схеме.

№201

В восточном направлении: улица Толе би (восток) – проспект Абылай хана (север) – улица Кабанбай батыра (восток) – проспект Назарбаева (юг) – улица Толе би (восток) – далее по схеме.

В западном направлении: улица Толе би (запад) – проспект Назарбаева (юг) – улица Богенбай батыра (запад) – проспект Абылай хана (юг) – улица Толе би (запад) – далее по схеме.

№205

В восточном направлении: улица Желтоксан (север) – улица Гоголя (восток) – проспект Назарбаева (юг) – улица Толе би (восток) – далее по схеме.

В западном направлении: улица Толе би (запад) – проспект Назарбаева (юг) – улица Гоголя (запад) – улица Наурызбай батыра (юг) – далее по схеме.

№206

В восточном направлении: улица Толе би (восток) – проспект Абылай хана (север) – улица Кабанбай батыра (восток) – проспект Назарбаева (юг) – улица Толе би (восток) – далее по схеме.

В западном направлении: улица Толе би (запад) – проспект Назарбаева (юг) – улица Богенбай батыра (запад) – проспект Абылай хана (юг) – улица Толе би (запад) – далее по схеме.

№209

В восточном направлении: улица Толе би (восток) – проспект Абылай хана (север) – улица Кабанбай батыра (восток) – проспект Назарбаева (юг) – улица Толе би (восток) – далее по схеме.

В западном направлении: улица Толе би (запад) – проспект Назарбаева (юг) – улица Богенбай батыра (запад) – проспект Абылай хана (юг) – улица Толе би (запад) – далее по схеме.

№210

В восточном направлении: улица Толе би (восток) – проспект Абылай хана (север) – улица Кабанбай батыра (восток) – проспект Назарбаева (юг) – улица Толе би (восток) – далее по схеме.

В западном направлении: улица Толе би (запад) – проспект Назарбаева (юг) – улица Богенбай батыра (запад) – проспект Абылай хана (юг) – улица Толе би (запад) – далее по схеме.

№224

В восточном направлении: улица Толе би (восток) – проспект Абылай хана (север) – улица Кабанбай батыра (восток) – проспект Назарбаева (юг) – улица Толе би (восток) – далее по схеме.

В западном направлении: улица Толе би (запад) – проспект Назарбаева (юг) – улица Богенбай батыра (запад) – проспект Абылай хана (юг) – улица Толе би (запад) – далее по схеме.

Основные мероприятия в рамках празднования Дня города в Алматы пройдут 19-20 сентября. Куда и когда можно будет сходить, читайте здесь.