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События

В Алматы перекроют площадь и изменят схемы движения 10 автобусных маршрутов

Скоростные автобусные линии, автобусная полоса, BRT, БРТ, автобус, автобусы, общественный транспорт, машина, машины, автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 13:20 Фото: Zakon.kz
В Алматы в рамках подготовки и проведения Дня города перекроют движение транспорта на участке улицы Толе би, сообщает Zakon.kz.

По информации Транспортного холдинга, в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню города, и полным перекрытием движения автотранспорта по улице Толе би на участке от проспекта Назарбаева до проспекта Абылай хана с 22:00 17 сентября до 24:00 21 сентября, временно изменятся схемы движения автобусных маршрутов №16, №37, №48, №126, №201, №205, №206, №209, №210 и №224.

№16

  • В восточном направлении: улица Толе би (восток) – проспект Абылай хана (север) – улица Гоголя (восток) – далее до конечной.
  • В западном направлении: улица Гоголя (запад) – проспект Абылай хана (юг) – улица Толе би (запад) – далее по схеме.

№37

  • В восточном направлении: улица Толе би (восток) – проспект Абылай хана (север) – улица Кабанбай батыра (восток) – проспект Назарбаева (юг) – улица Толе би (восток) – далее по схеме.
  • В западном направлении: улица Толе би (запад) – проспект Назарбаева (юг) – улица Богенбай батыра (запад) – проспект Абылай хана (юг) – улица Толе би (запад) – далее по схеме.

№48

  • В восточном направлении: улица Толе би (восток) – проспект Абылай хана (север) – улица Кабанбай батыра (восток) – проспект Назарбаева (юг) – улица Толе би (восток) – далее по схеме.
  • В западном направлении: улица Толе би (запад) – проспект Назарбаева (юг) – улица Богенбай батыра (запад) – проспект Абылай хана (юг) – улица Толе би (запад) – далее по схеме.

№126

  • В восточном направлении: улица Толе би (восток) – проспект Абылай хана (север) – улица Гоголя (восток) – улица Калдаякова (север) – далее по схеме.
  • В западном направлении: улица Калдаякова (юг) – улица Гоголя (запад) – проспект Абылай хана (юг) – улица Толе би (запад) – далее по схеме.

№201

  • В восточном направлении: улица Толе би (восток) – проспект Абылай хана (север) – улица Кабанбай батыра (восток) – проспект Назарбаева (юг) – улица Толе би (восток) – далее по схеме.
  • В западном направлении: улица Толе би (запад) – проспект Назарбаева (юг) – улица Богенбай батыра (запад) – проспект Абылай хана (юг) – улица Толе би (запад) – далее по схеме.

№205

  • В восточном направлении: улица Желтоксан (север) – улица Гоголя (восток) – проспект Назарбаева (юг) – улица Толе би (восток) – далее по схеме.
  • В западном направлении: улица Толе би (запад) – проспект Назарбаева (юг) – улица Гоголя (запад) – улица Наурызбай батыра (юг) – далее по схеме.

№206

  • В восточном направлении: улица Толе би (восток) – проспект Абылай хана (север) – улица Кабанбай батыра (восток) – проспект Назарбаева (юг) – улица Толе би (восток) – далее по схеме.
  • В западном направлении: улица Толе би (запад) – проспект Назарбаева (юг) – улица Богенбай батыра (запад) – проспект Абылай хана (юг) – улица Толе би (запад) – далее по схеме.

№209

  • В восточном направлении: улица Толе би (восток) – проспект Абылай хана (север) – улица Кабанбай батыра (восток) – проспект Назарбаева (юг) – улица Толе би (восток) – далее по схеме.
  • В западном направлении: улица Толе би (запад) – проспект Назарбаева (юг) – улица Богенбай батыра (запад) – проспект Абылай хана (юг) – улица Толе би (запад) – далее по схеме.

№210

  • В восточном направлении: улица Толе би (восток) – проспект Абылай хана (север) – улица Кабанбай батыра (восток) – проспект Назарбаева (юг) – улица Толе би (восток) – далее по схеме.
  • В западном направлении: улица Толе би (запад) – проспект Назарбаева (юг) – улица Богенбай батыра (запад) – проспект Абылай хана (юг) – улица Толе би (запад) – далее по схеме.

№224

  • В восточном направлении: улица Толе би (восток) – проспект Абылай хана (север) – улица Кабанбай батыра (восток) – проспект Назарбаева (юг) – улица Толе би (восток) – далее по схеме.
  • В западном направлении: улица Толе би (запад) – проспект Назарбаева (юг) – улица Богенбай батыра (запад) – проспект Абылай хана (юг) – улица Толе би (запад) – далее по схеме.

Основные мероприятия в рамках празднования Дня города в Алматы пройдут 19-20 сентября. Куда и когда можно будет сходить, читайте здесь.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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В Алматы перекроют улицы и изменят схему движения 10 маршрутов
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