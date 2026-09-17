Ущерб 23 млн тенге: в Астане руководителя финпирамиды World Business Consulting отправили в колонию

В Астане вынесли приговор руководителю финансовой пирамиды, принесшей многомиллионный ущерб, сообщает Zakon.kz.

На скамье подсудимых оказалась женщина, обвиненная в создании и руководстве финансовой пирамидой.

"Органом уголовного расследования М. обвинялась в руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды World Business Consulting. Являясь директором 6-го уровня, она причинила потерпевшим материальный ущерб на общую сумму около 23 млн тенге", – сообщили 17 сентября 2026 года в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны.

Судом установлено, что с августа по сентябрь 2020 года подсудимая руководила финансовой пирамидой, привлекая деньги "вкладчиков". В результате ее действий двум потерпевшим причинен материальный ущерб в размере около 8 млн тенге и около 15 млн тенге.

Подсудимая вину признала частично.

При назначении наказания суд учел в качестве смягчающего обстоятельства частичное добровольное возмещение ущерба. Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

Суд признал астанчанку виновной и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.

В Конаеве вынесли приговор двум руководителям финансовой пирамиды Amanat Drive. Они собрали с потерпевших 21 млрд тенге.