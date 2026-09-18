В Алматы начали укладывать первые рельсы LRT

Видео с места событий показали в социальных сетях.

В кадре рабочие укладывают рельсы и выполняют монтажные работы.

Движение на участке улицы Толе би ограничат в Алматы из-за работ по ЛРТ

Первая линия протяженностью 18,3 километра пройдет по улицам Толе би и Момышулы, а также проспекту Абылай хана. Строительство рассчитано примерно на 36 месяцев. Завершить работы и запустить линию планируют к концу 2027 года.