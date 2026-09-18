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События

В Алматы начали укладывать первые рельсы LRT

работники, ЛРТ, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 16:58 Фото: Instagram/lrt.almaty
Сегодня, 18 сентября 2026 года, в Алматы началась установка первых рельсов первой линии легкорельсового транспорта (LRT), сообщает Zakon.kz.

Видео с места событий показали в социальных сетях.

В кадре рабочие укладывают рельсы и выполняют монтажные работы.

"Работы по укладке рельс на участке по ул.Момышулы, южнее ул.Монке би, возле мечети им.Д.А.Конаева", – говорится в описании к видео.

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, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 16:58
Движение на участке улицы Толе би ограничат в Алматы из-за работ по ЛРТ

Первая линия протяженностью 18,3 километра пройдет по улицам Толе би и Момышулы, а также проспекту Абылай хана. Строительство рассчитано примерно на 36 месяцев. Завершить работы и запустить линию планируют к концу 2027 года.

Известно, что строительство LRT в Алматы затронет 375 инженерных коммуникаций.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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