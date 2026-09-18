В Алматы начали укладывать первые рельсы LRT
Фото: Instagram/lrt.almaty
Сегодня, 18 сентября 2026 года, в Алматы началась установка первых рельсов первой линии легкорельсового транспорта (LRT), сообщает Zakon.kz.
Видео с места событий показали в социальных сетях.
В кадре рабочие укладывают рельсы и выполняют монтажные работы.
"Работы по укладке рельс на участке по ул.Момышулы, южнее ул.Монке би, возле мечети им.Д.А.Конаева", – говорится в описании к видео.
Первая линия протяженностью 18,3 километра пройдет по улицам Толе би и Момышулы, а также проспекту Абылай хана. Строительство рассчитано примерно на 36 месяцев. Завершить работы и запустить линию планируют к концу 2027 года.
Известно, что строительство LRT в Алматы затронет 375 инженерных коммуникаций.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript