Движение на участке улицы Толе би ограничат в Алматы из-за работ по ЛРТ
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В южной столице в рамках реализации проекта ЛРТ вводятся временные ограничения движения на участке улицы Толе би, сообщает Zakon.kz.
Речь идет об участке от проспекта Абылай хана до улицы Желтоксан, движение на котором перекроют с 23:00 8 сентября до 14:00 9 сентября.
На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки.
Алматинцев и гостей города просят заранее планировать свой маршрут.
Ранее сообщалось, что в конце июля текущего года в Алматы начали новый этап строительства первой линии ЛРТ. Вдоль улицы Толе би демонтировали старые опоры бывшей трамвайной контактной сети и устанавливали новые опоры наружного освещения.
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