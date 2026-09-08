Движение на участке улицы Толе би ограничат в Алматы из-за работ по ЛРТ

В южной столице в рамках реализации проекта ЛРТ вводятся временные ограничения движения на участке улицы Толе би, сообщает Zakon.kz.

Речь идет об участке от проспекта Абылай хана до улицы Желтоксан, движение на котором перекроют с 23:00 8 сентября до 14:00 9 сентября.

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки.

Алматинцев и гостей города просят заранее планировать свой маршрут.

Ранее сообщалось, что в конце июля текущего года в Алматы начали новый этап строительства первой линии ЛРТ. Вдоль улицы Толе би демонтировали старые опоры бывшей трамвайной контактной сети и устанавливали новые опоры наружного освещения.