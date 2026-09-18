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Финансы

Курсы валют на выходные дни: 19 и 20 сентября

Доллары и евро, евро и доллары, разная валюта, евро, европейская валюта, евро банкноты, обмен валют, курс евро, доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 17:19 Фото: freepik
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:10 18 сентября 2026 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 447,08 тенге, поднявшись на 2,17 тенге.

Средневзвешенный курс евро составил 513,6 тенге (+2,59).

Курс российского рубля вырос до 5,31 тенге (+0,04).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 66,63 тенге (+0,36).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 447,1-449,4 тенге, евро – по 510-515 тенге, рубли – по 5,03-5,15.

Утром 18 сентября Национальный банк установил курс доллара 444,58 тенге, евро – 510,29 тенге, рубля – 5,27 тенге.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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