"Шабыт берген Алматы!": Определены авторы, воспевшие красоту Алматы

Сегодня в Алматы состоялась торжественная церемония награждения победителей республиканского конкурса поэтических произведений "Шабыт берген Алматы!", организованного ко Дню города, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие представители акимата города Алматы, специалисты в сфере культуры и искусства, представители творческой интеллигенции, поэты, а также жители и гости города.

Конкурс прошел при поддержке Управления культуры города Алматы. Прием заявок осуществлялся с 15 июля по 29 августа, всего из разных регионов страны поступило 269 работ. Общий призовой фонд конкурса составляет 7,5 млн тенге.

Фото: акимат Алматы

В ходе мероприятия заместитель акима города Алматы Абзал Нүкенов отметил значимость конкурса и подчеркнул, что он был организован по инициативе акима города Алматы. По его словам, Алматы всегда остается центром культуры и искусства. В произведениях поэтов отражается особая любовь к красоте города, его жизни и атмосфере. Также он выразил благодарность всем поэтам, принявшим участие в конкурсе, и поздравил жителей и гостей города с Днем города.

Фото: акимат Алматы

Жюри оценивало работы по художественному уровню, содержанию, авторской идее, языковому мастерству и композиционным особенностям. По итогам конкурса первое место присуждено произведению Иранбек Оразбаев "Алматы – бұ дүние жәннаты (шаһар-нама)".

Второе место заняла работа Елена Әбдіхалықова "Жас едім көкірегімде тасыған ән…". Третье место присуждено произведениям Ғани Карлығаш "Алматы: три поколения, одна любовь" и Ақсұңқар Ақынбабақызы "Алматының рухы".

Фото: акимат Алматы

Кроме того, поощрительными призами награждены Алмас Ахметбекұлы за произведение "Төлеби 59", Әділғазы Қайырбеков за "Алматым – азаттықтың астанасы!", Мұрат Шаймаран за "Алматы. Сұр ғимарат", Ерғали Бақаш за "Жас ақынның Алматыға келуі" и Олжас Отар за "Алматы монологы".

Фото: акимат Алматы

Отметим, что в представленных на конкурс произведениях историческое, культурное и духовное значение Алматы, природная красота, богатое культурное наследие и современный облик города нашли отражение через индивидуальный поэтический взгляд каждого автора. Произведения победителя и призеров конкурса будут опубликованы в сборнике "Шабыт берген Алматы!".