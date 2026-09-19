Новые экостандарты и сотни саженцев: депутаты Курултая и партийцы поддержали акцию "Таза Қазақстан"

Общенациональная экологическая акция "Таза Қазақстан" продолжает масштабироваться, объединяя граждан вокруг закрепленных в Конституции ценностей бережного отношения к природе, сообщает Zakon.kz.

В столице члены партии "Әділет" и депутаты Курултая во главе с Айбеком Дадебаем высадили свыше двухсот деревьев на улице Шамши Калдаякова и других городских территориях.

Фото: Курултай

Председатель Курултая Айбек Дадебай отметил, что инициатива главы государства преследует цель не просто посадить деревья, а сформировать у казахстанцев глубокое уважение к родному краю и окружающей среде.

Фото: Курултай

"Именно на это направлена акция "Таза Қазақстан". Сегодня мы вместе с жителями столицы высадили аллею. Через годы эти деревья будут украшать Астану, напоминая о нашем общем труде. Для нас важно не оставаться в стороне, а личным участием показывать, что забота о городе и стране начинается с каждого из нас", – отметил Айбек Дадебай.

Фото: Курултай

Особый акцент организаторы делают на системном подходе к защите природы. В предвыборной программе партия "Әділет" предлагает внедрение цифрового учета водных ресурсов, модернизацию систем контроля качества воздуха и развитие инфраструктуры раздельного сбора мусора.

Фото: Курултай

"Это более широкий вопрос – состояние воздуха и воды, обращение с отходами, сохранение ресурсов. Забота об экологии должна стать частью повседневной жизни, а не ограничиваться разовыми акциями", – подчеркнул заместитель председателя партии Ержан Жилкибаев.

Фото: Курултай

Параллельно участники подняли вопросы формирования безбарьерной среды. В ходе мероприятия было отмечено, что подобные гражданские инициативы дают чувство единства и позволяют людям с особыми потребностями комфортно интегрироваться в жизнь общества наравне со всеми.

"Безбарьерная среда начинается с доступных общественных пространств, где все жители могут чувствовать себя комфортно и наравне участвовать в общих делах", – сказал депутат Елдос Баялышбаев.

Экологическая акция "Таза Қазақстан" стартовала в 2024 году по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева. Партия "Әділет" намерена и дальше поддерживать этот курс, добиваясь того, чтобы забота об окружающей среде подкреплялась системными государственными решениями и окончательно превратилась в повседневную норму жизни для каждого казахстанца.