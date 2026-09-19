Мат в прямом эфире TikTok обернулся штрафом для жительницы Кызылорды

Жительницу Кызылорды привлекли к ответственности за нецензурную брань во время прямого эфира в TikTok, сообщает Zakon.kz

В результате мониторинга социальной сети выявлен прямой эфир, в ходе которого одна из пользовательниц TikTok неоднократно выражалась нецензурной бранью.

В ходе проверки установлено, что нарушительницей является 39-летняя уроженка и жительница города Кызылорды Жулдызай Кудайбергенова. Решением суда она привлечена к ответственности в виде штрафа.

В полиции отметили, что мониторинг интернета для выявления подобных правонарушений проводится на постоянной основе.

Также семь суток ареста получил житель Шымкента за маты в соцсетях.