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События

Мат в прямом эфире TikTok обернулся штрафом для жительницы Кызылорды

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, законы, законодательство, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 17:04 Фото: Zakon.kz
Жительницу Кызылорды привлекли к ответственности за нецензурную брань во время прямого эфира в TikTok, сообщает Zakon.kz

В результате мониторинга социальной сети выявлен прямой эфир, в ходе которого одна из пользовательниц TikTok неоднократно выражалась нецензурной бранью.

В ходе проверки установлено, что нарушительницей является 39-летняя уроженка и жительница города Кызылорды Жулдызай Кудайбергенова. Решением суда она привлечена к ответственности в виде штрафа.

В полиции отметили, что мониторинг интернета для выявления подобных правонарушений проводится на постоянной основе.

Также семь суток ареста получил житель Шымкента за маты в соцсетях.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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