Мат в прямом эфире TikTok обернулся штрафом для жительницы Кызылорды
Фото: Zakon.kz
Жительницу Кызылорды привлекли к ответственности за нецензурную брань во время прямого эфира в TikTok, сообщает Zakon.kz
В результате мониторинга социальной сети выявлен прямой эфир, в ходе которого одна из пользовательниц TikTok неоднократно выражалась нецензурной бранью.
В ходе проверки установлено, что нарушительницей является 39-летняя уроженка и жительница города Кызылорды Жулдызай Кудайбергенова. Решением суда она привлечена к ответственности в виде штрафа.
В полиции отметили, что мониторинг интернета для выявления подобных правонарушений проводится на постоянной основе.
Также семь суток ареста получил житель Шымкента за маты в соцсетях.
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