Более 500 тыс. человек приняли участие в мероприятиях ко Дню города

Сегодня в Алматы прошел первый день празднования Дня города. Концерты, фестивали, выставки, спортивные и творческие проекты на разных площадках посетили более 500 тыс. человек, сообщает Zakon.kz. со ссылкой на Управление культуры города.

Главные события состоялись на площадях Абая и Астана, пешеходных улицах Панфилова и Жибек Жолы, а также во всех восьми районах.

Площадь Абая

Программа началась с торжественного концерта с участием акима Алматы. Дархан Сатыбалды поздравил алматинцев с Днем города и вручил звания "Почетный гражданин города Алматы" людям, внесшим значительный вклад в его развитие.

Затем перед зрителями выступили фольклорно-этнографический ансамбль "Сазген сазы", артисты Казахского государственного цирка, коллектив ASU и театр традиционного искусства "Алатау". Завершили вечер пианист Ratovich и NE PROSTO ORCHESTRA.

Фото: акимат Алматы

В течение дня здесь работали тематические зоны "Алма аймағы", "Шеберлер қалашығы", AI & ROBOT ZONE, площадка крафтовых игр, детская зона и выставка работ участников конкурса профессиональных художников "Ажарлы Алматы". Также был организован фуд-корт.

Площадь Астана

Здесь прошли две крупные концертные программы.

Днем выступили вокальный хор "Сенім", академический оркестр "Отырар сазы", ансамбль "Рабат", группа "Астра", Muzart Life и другие исполнители.

Вечером состоялся музыкальный фестиваль "Almaty Vibes", собравший более 110 тыс. зрителей. Помимо концерта, публике представили 3D Mapping Show.

На сцену вышли Макпал Жунусова, Мирас Жугинисов, KALIFARNIYA, ALPHA, Айдана Меденова, Жандос Каржаубай и другие артисты.

Улицы Панфилова и Жибек Жолы

На ул. Панфилова разместились детская и этнозоны, эко- и киноплощадки, Digital-зона, спортивное пространство и фуд-корт. Одним из центральных событий стала традиционная ярмарка яблок.

Фото: акимат Алматы

Торговые ряды расположились на участке улицы Казыбек би между ул. Панфилова и пр. Назарбаева. Ярмарка работала с 10:00 до 18:00.

Фото: акимат Алматы

На ул. Жибек Жолы прошли концертная программа, представление кукольного театра и творческие проекты. Также здесь развернулась книжная ярмарка Kitap Fest с участием более 60 издательств и книжных магазинов.

На площади перед театром традиционного искусства "Алатау" состоялись концерт "Ән мен күйдің бесігі" с участием известных исполнителей традиционной музыки и Казахского национального оркестра народных инструментов им. Курмангазы, а также концерт "Jana Lep". На сцене выступили Казыбек Курайыш, Ерболат Кудайбергенов, Еркеш Хасен и другие артисты.

Фото: акимат Алматы

Отдельные культурные, спортивные и творческие программы подготовили во всех районах Алматы.

Празднование Дня города продолжится 20 сентября. Для жителей и гостей города запланированы новые концерты, фестивали и другие городские события.