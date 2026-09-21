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События

Более миллиона человек посетили праздничные мероприятия, посвященные Дню города Алматы

концерт ко дню города Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 12:41 Фото: пресс-служба акимата города Алматы
19-20 сентября в Алматы прошли основные масштабные мероприятия, посвященные Дню города, сообщает Zakon.kz.

В праздничную программу вошли концерты, фестивали, выставки, спортивные и творческие проекты, которые состоялись на главных городских площадках, а также на локациях во всех восьми районах города. За два дня праздничные мероприятия посетили более миллиона жителей и гостей Алматы.

Алматы, люди, концерт, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 12:41

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

В эти дни на площади Абая состоялись торжественный концерт с участием акима Алматы Дархана Сатыбалды, церемония вручения звания "Почетный гражданин города Алматы", выступления фольклорно-этнографического ансамбля "Сазген сазы", артистов Казахского государственного цирка, коллектива ASU и театра традиционного искусства "Алатау", а также концертные программы пианиста Ratovich и NE PROSTO ORCHESTRA. Особым событием стало выступление международного музыкального шоу "D Billions", которое собрало тысячи детей и их родителей. Также на площадке прошли другие концертные программы. Пресс-служба акимата города Алматы

Для горожан работали тематические и детские зоны, AI & ROBOT ZONE, площадка крафтовых игр и выставка работ профессиональных художников "Ажарлы Алматы".

На площади Астана прошли дневные концертные программы, музыкальный фестиваль Almaty Vibes и концертная программа Almaty Zhuldyzy. На сцене выступили известные отечественные артисты. Главным событием вечера стало зрелищное 3D Mapping Show, посвященное истории становления города Алматы и объединившее современные визуальные технологии и музыкальное сопровождение.

концерт, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 12:41

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Праздничные мероприятия также прошли на улицах Панфилова и Жибек Жолы. Здесь работали тематические зоны, проходили концерты, творческие программы и представление кукольного театра. Книжная ярмарка Kitap Fest объединила более 60 издательств и книжных магазинов и за два дня собрала свыше 50 тыс. гостей.

фестиваль книг, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 12:41

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Одним из центральных событий стала традиционная Ярмарка яблок. За два дня здесь было продано более 250 тонн яблок 50 сортов, представленных местными производителями и фермерскими хозяйствами.

яблоки, костюмы, фестиваль, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 12:41

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

На площади перед театром традиционного искусства "Алатау" состоялись концерты "Ән мен күйдің бесігі", "Jana Lep" и "Алматыға махаббатпен" с участием известных исполнителей и творческих коллективов.

Особенным событием также стало открытие первой гастрономической улицы – на улице Масанчи, на участке от проспекта Сатпаева до проспекта Абая, которая объединила заведения общественного питания, городскую инфраструктуру и современное общественное пространство, создав новое место притяжения для жителей и гостей Алматы. Пресс-служба акимата города Алматы

Открытие гастрономической улицы Масанчи – это часть проекта по формированию сети специализированных гастрономических улиц в Алматы. Гастроулица призвана стать новой точкой притяжения в городе, где жители и туристы смогут познакомиться с разнообразием современной городской гастрономии, провести время в комфортной атмосфере и открыть для себя новый облик одной из центральных улиц Алматы.

Кроме того, праздничная программа была представлена во всех 8 районах Алматы. Для жителей организовали концерты, спортивные состязания, выставки, мастер-классы, семейные и детские мероприятия, а также различные общественные и культурные активности.

Таким образом, День города в Алматы стал масштабным городским праздником, объединившим жителей и гостей разных возрастов. В течение двух дней на площадках города были представлены музыка, национальная культура, современное искусство, литература, спорт и семейные развлечения, создавшие атмосферу общего праздника и позволившие каждому найти интересное для себя событие.

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Айсулу Омарова
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