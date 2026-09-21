Новый сквер появится в Алматы

В Ауэзовском районе Алматы появится новый сквер QADAM. Такой хорошей новостью сегодня, 21 сентября 2026 года, поделились в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

С ходом строительства нового сквера QADAM в Ауэзовском районе – на пересечении улиц Саина и Улугбека – в ходе рабочего объезда ознакомился аким города Дархан Сатыбалды.

"Открытие общественного пространства планируется до конца октября. На месте бывшей парковки создается современный сквер площадью 0,35 га, который станет новым пространством для отдыха, прогулок и активного времяпрепровождения жителей района". Пресс-служба акимата Алматы

В сквере предусмотрены тактильная аллея с различными природными покрытиями, детская площадка, беговая дорожка, зоны для катания и паркура, прогулочные пространства и озеленение.

Одним из центральных элементов станет арочная композиция с фонтаном, подсветкой и надписью "Шаг в будущее".

Отмечается, что концепция QADAM построена на сочетании движения, различных фактур, звука, воды и света.

"По итогам осмотра Дархан Сатыбалды поручил соблюдать утвержденный график и обеспечить качество выполнения работ на всех этапах строительства". Пресс-служба акимата Алматы

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