#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
446.56
512.34
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+23°
$
446.56
512.34
5.3
События

Новый сквер появится в Алматы

Алматы, сквер, новый, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 12:47 Фото: Telegram/almaty_akimat
В Ауэзовском районе Алматы появится новый сквер QADAM. Такой хорошей новостью сегодня, 21 сентября 2026 года, поделились в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

С ходом строительства нового сквера QADAM в Ауэзовском районе – на пересечении улиц Саина и Улугбека – в ходе рабочего объезда ознакомился аким города Дархан Сатыбалды.

"Открытие общественного пространства планируется до конца октября. На месте бывшей парковки создается современный сквер площадью 0,35 га, который станет новым пространством для отдыха, прогулок и активного времяпрепровождения жителей района".Пресс-служба акимата Алматы

В сквере предусмотрены тактильная аллея с различными природными покрытиями, детская площадка, беговая дорожка, зоны для катания и паркура, прогулочные пространства и озеленение.

Одним из центральных элементов станет арочная композиция с фонтаном, подсветкой и надписью "Шаг в будущее".

Отмечается, что концепция QADAM построена на сочетании движения, различных фактур, звука, воды и света.

"По итогам осмотра Дархан Сатыбалды поручил соблюдать утвержденный график и обеспечить качество выполнения работ на всех этапах строительства".Пресс-служба акимата Алматы

О том, как будет развиваться Алматы в ближайшие годы, можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
Читайте также
Алматы, парк, скамейка
15:15, 15 июля 2026
Новое место для прогулок и отдыха появится у жителей Алматы
автобус, павильоны, рынок
11:00, 12 августа 2026
В Алматы появится новый рынок
набережная, Алматы
15:40, 15 сентября 2026
Музыкальный арт-маршрут появится на набережной Есентая в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
Юлия Путинцева в игре за сборную Казахстана в Кубке Билли Джин Кинг
13:02, Сегодня
"Салам, Казахстан!": Путинцева объявила сбор казахов в Китае на матч Кубка Билли Джин Кинг
Титулованный гимнаст вышел в финал
12:50, Сегодня
Казахстанский гимнаст Милад Карими вышел в финал Азиады
Анна Данилина приветствует напарницу
12:46, Сегодня
Казахстанка Анна Данилина продолжает удерживать позиции в парном рейтинге WTA
Санжар Адилов в полуфинальном бою Азиатских игр
12:27, Сегодня
Бронзовый призёр Азиады Адилов прокомментировал своё выступление на турнире по ММА
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: