Лауреат Нобелевской премии Мо Янь обратился к участникам марафона "Читающая нация"

Лауреат Нобелевской премии по литературе, известный китайский писатель Мо Янь, обратился к участникам первого республиканского марафона чтения "Читающая нация" и пожелал казахстанским читателям вдохновения, успехов и новых открытий в мире литературы.

В своем видеообращении писатель отметил, что его роман "Чесночные баллады" переведен на казахский язык и вошел в список произведений марафона.

"Я очень рад, что мой роман "Чесночные баллады" переведен на казахский язык и вошел в список произведений этого марафона", – сказал Мо Янь.

Писатель также рассказал о своем визите в Казахстан и встречах с казахстанскими авторами. Он отметил, что знакомство с казахской литературой позволило ему почувствовать особую близость между литературными традициями двух стран.

"Казахская литература мне очень близка и дорога – ведь жизнь, описанная в ваших произведениях, во многом созвучна тому, что довелось пережить и мне самому", – отметил писатель.

Отдельно Мо Янь подчеркнул значение инициативы "Читающая нация" для развития культуры и общества.

"В целом замечательно, что вы организовали такой общенациональный марафон по чтению книг. Это доброе и благородное дело, которое не только способствует развитию национальной культуры, но и вносит значительный вклад в развитие общества", – сказал он.

Обращаясь к участникам марафона, писатель пожелал им вдохновения на всем пути:

"Желаю каждому участнику, отправляющемуся в путешествие по миру книг и стремящемуся к вершинам знаний и мудрости, огромного вдохновения! Пусть каждая страница дарит свет вашему сердцу и обогащает ваш внутренний мир. Пусть книга всегда остается в ваших руках, а ваши стремления к познанию и саморазвитию неизменно сопровождаются успехом!"

В завершение Мо Янь выразил благодарность казахстанским читателям и призвал их вместе открывать новые литературные горизонты.

Мо Янь – лауреат Нобелевской премии по литературе. Он получил Нобелевскую премию по литературе в 2012 году.

Среди его наиболее известных произведений – "Красный гаолян" и "Чесночные баллады". По данным Нобелевского комитета, его творчество сочетает элементы традиционной китайской литературы и устных народных традиций с современными социальными темами.