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События

Прокуратура Алматы защитила права иностранного инвестора

Предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, сделка, сделки, экономическое развитие Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 16:58 Фото: primeminister.kz
Прокуратура города Алматы обеспечила правовое сопровождение крупного инвестиционного проекта по строительству транспортно-логистического центра Zhetysu, сообщает Zakon.kz.

В надзорном органе 22 сентября 2026 года сообщили, что проект реализуется частной компанией "Kazakh-Chinese Trade and Logistics Company (Almaty) Ltd" совместно с АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" (стоимость проекта 32,5 млрд тенге, с созданием 130 рабочих мест).

"Инвестор столкнулся с проблемой своевременного изменения целевого назначения земельного участка. Нерешенность этого вопроса создавала препятствия для прохождения государственной экспертизы и ставила под угрозу установленные сроки реализации проекта. В рамках прокурорского сопровождения приняты меры по решению данной проблемы", – говорится в сообщении.

В результате инвесторы получили постановление об изменении целевого назначения земли, что позволило продолжить реализацию инвестиционного проекта.

Прокуратура города продолжает держать на контроле вопросы создания благоприятного инвестиционного климата в Алматы.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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