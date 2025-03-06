Владислав Лисовец рассказал, какие вещи вышли из моды

Российский стилист Владислав Лисовец перечислил вещи, которые вышли из моды, сообщает Zakon.kz.

Радиостанции "Говорит Москва" эксперт моды рассказал, что популярными вновь станут приталенные и элегантные образы. По этой причине стилист посоветовал отказаться от бесформенной одежды, в том числе от спортивных костюмов, капюшонов и худи.

"Попробуйте тренч приталить, не носите его больше как оверсайз, а носите как силуэтный плащ. Это будет выглядеть совсем по-другому, примет другое настроение. Если говорить про короткие полупальто, то это может быть все, кроме бесформенных вещей. Поэтому и кожаные куртки сейчас на подиуме, все это есть и нужно носить", – подчеркнул он.

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