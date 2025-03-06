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Мир

Владислав Лисовец рассказал, какие вещи вышли из моды

Владислав Лисовец рассказал, какие вещи вышли из моды, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 21:46 Фото: Instagram/vladislavlisovets
Российский стилист Владислав Лисовец перечислил вещи, которые вышли из моды, сообщает Zakon.kz.

Радиостанции "Говорит Москва" эксперт моды рассказал, что популярными вновь станут приталенные и элегантные образы. По этой причине стилист посоветовал отказаться от бесформенной одежды, в том числе от спортивных костюмов, капюшонов и худи.

"Попробуйте тренч приталить, не носите его больше как оверсайз, а носите как силуэтный плащ. Это будет выглядеть совсем по-другому, примет другое настроение. Если говорить про короткие полупальто, то это может быть все, кроме бесформенных вещей. Поэтому и кожаные куртки сейчас на подиуме, все это есть и нужно носить", – подчеркнул он.

Ранее казахстанские шопоголики признались, почему испытывают безудержную страсть к покупкам.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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