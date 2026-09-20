"Культ женского белья": стилист назвал удививший его тренд из Лондона

Стилист Владислав Лисовец рассказал о том, что его удивило на Лондонской неделе моды, сообщает Zakon.kz.

Пост об этом он опубликовал в Telegram.

"Покажу еще несколько заметных образов с Лондонской недели моды. Летом 27-го однозначно намечается культ женского белья, в принципе вместо ремня и шарфа можно будет повязывать", – написал эксперт.

Лондонская неделя моды (London Fashion Week) в 2026 году проходит в два основных этапа: сезон осень/зима состоялся с 19 по 23 февраля, а весенне-летняя сессия проходит с 17 по 21 сентября 2026 года на официальном сайте London Fashion Week. Событие объединяет показы ведущих британских и мировых брендов, акцентируя внимание на экспериментальных силуэтах, высоком портновском мастерстве и устойчивой моде.

Ранее стилист раскрыл, какие вещи из секонд-хендов снова в моде.