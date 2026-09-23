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События

Легкие 40 тысяч тенге закончились судимостью для казахстанки

Покупки онлайн, покупки в интернете, покупки через интернет, онлайн-покупки, онлайн покупки, покупки в интернете, маркетплейс, маркетплейсы, банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 19:09 Фото: pexels
Легкий заработок в соцсетях обернулся для жительницы области Абай уголовным сроком и скамьей подсудимых. Женщина решила подзаработать, передав свой банковский счет третьим лицам, и стала полноценным соучастником преступления – так называемым дроппером, сообщает Zakon.kz.

Об этом 23 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона. По данным ведомства, история началась 1 марта, когда 30-летняя жительница Кокпектинского района увидела в Instagram предложение о быстром доходе за аренду карты.

Заинтересовавшись, сельчанка перешла по ссылке в Telegram, где неизвестный предложил ей получать деньги за то, что через ее счет будут проходить денежные переводы сторонних лиц.

Несмотря на сомнительный характер сделки, женщина согласилась.

"В период с 2 по 9 марта 2026 года на ее банковский счет поступали денежные средства от различных лиц. За предоставление банковского счета в пользование женщина получила денежное вознаграждение в размере 40 000 тенге", – говорится в сообщении ДП.

Следователи следственного отдела Кокпектинского района быстро вышли на след дропперши и после проведения досудебного расследования направили уголовное дело в суд.

Суд признал сельчанку виновной в незаконном предоставлении доступа к банковскому счету и осуществлении незаконных платежей.

Учитывая полное признание вины, искреннее раскаяние и наличие на иждивении несовершеннолетних детей, судейская коллегия ограничилась наказанием в виде штрафа. Кроме того, с осужденной взыскали принудительный платеж в Фонд компенсации потерпевшим.

Ранее сообщалось, что казахстанка проучила "бизнесмена" в суде.

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Канат Болысбек
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