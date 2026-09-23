Никаких компенсаций, только свои деньги: казахстанка проучила "бизнесмена" в суде

Жительница Костаная едва не осталась без денег и без мебели после обращения к местному индивидуальному предпринимателю. Конфликт пришлось решать через суд, где стороны в итоге пришли к мирному соглашению, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Костанайском городском суде, женщина заказала у бизнесмена изготовление корпусной мебели. Стоимость заказа составила 955 тыс. тенге, а закончить работу мастер обещал за 25 дней.

Клиентка внесла предоплату в размере 684 тыс. тенге, однако в оговоренный срок свои обязательства исполнитель так и не выполнил.

Заказчица неоднократно просила либо доделать мебель, либо вернуть деньги.

"Впоследствии ответчиком был произведен частичный возврат денежных средств в размере 400 тыс. тенге. Оставшаяся сумма задолженности составила 284 тыс. тенге", – говорится в сообщении.

Не дождавшись ни денег, ни мебели, женщина обратилась с иском в суд, потребовав расторгнуть договор, взыскать остаток долга, неустойку и компенсацию морального вреда.

Уже во время судебного разбирательства стороны решили урегулировать конфликт мирным путем и заключили медиативное соглашение.

По условиям договора истец отказалась от своих требований, а предприниматель взял на себя обязательство выплатить ей более 434 тыс. тенге, куда вошли остаток задолженности и расходы на представителя.

Если же бизнесмен нарушит сроки выплат, его заставят вернуть деньги принудительно.

"При несвоевременном исполнении обязательств соглашением предусмотрена возможность принудительного взыскания задолженности, а также взыскания неустойки в размере более 42 тыс. тенге и компенсации морального вреда в размере 150 тыс. тенге. В таком случае общая сумма обязательств составит более 627 тыс. тенге", – рассказали в суде.

Суд проверил условия медиативного соглашения, признал их законными и прекратил производство по делу.

Ранее в суде Костанайской области рассмотрели дело водителя, который сбил насмерть женщину при повороте к жилому дому. Мужчину приговорили к условному сроку.