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События

Продал 11 млн литров ядовитого топлива: в Актюбинской области осудили главу ИП "Kazenergy"

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 09:31 Фото: Zakon.kz
В Актюбинской области к 3 годам 9 месяцам лишения свободы осудили руководителя ИП "Kazenergy" за незаконное предпринимательство и легализацию денежных средств, полученных преступным путем, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, на производственной базе площадью 10 тыс. кв. метров осужденный организовал незаконную переработку опасных отходов и производство печного топлива.

"В качестве сырья использовались отработанные масла, нефтешламы и другие нефтесодержащие отходы, которые смешивались с нафтой и перерабатывались методом циркуляции. При этом лицензия и экологическое разрешение, необходимые для переработки, обезвреживания и утилизации опасных отходов, предпринимателю не выдавались", – пояснили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторинга (АФМ) сегодня, 24 сентября 2026 года.

В результате реализовано более 11 млн литров печного топлива, преступный доход составил 778 млн тенге.

Кроме того, говорится в дополнении, судом конфисковано его имущество, в том числе производственный объект, автомашины и денежные средства на банковских счетах.

Приговор суда не вступил в законную силу.

В АФМ особо подчеркнули:

"Произведенное печное топливо не соответствовало национальным стандартам качества и содержало вредные химические компоненты. Использование такого топлива в бытовых и промышленных котлах и печах могло привести к выделению токсичных веществ в воздух, что создавало риск для дыхательной системы и здоровья жителей региона".

Ранее мы также рассказывали, что 18 сентября в Карагандинской области был осужден организатор структурного подразделения финансовой пирамиды CVK Каирбаев С. Ш. к 2 годам ограничения свободы с конфискацией. Все подробности – тут.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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