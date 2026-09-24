Продал 11 млн литров ядовитого топлива: в Актюбинской области осудили главу ИП "Kazenergy"

В Актюбинской области к 3 годам 9 месяцам лишения свободы осудили руководителя ИП "Kazenergy" за незаконное предпринимательство и легализацию денежных средств, полученных преступным путем, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, на производственной базе площадью 10 тыс. кв. метров осужденный организовал незаконную переработку опасных отходов и производство печного топлива.

"В качестве сырья использовались отработанные масла, нефтешламы и другие нефтесодержащие отходы, которые смешивались с нафтой и перерабатывались методом циркуляции. При этом лицензия и экологическое разрешение, необходимые для переработки, обезвреживания и утилизации опасных отходов, предпринимателю не выдавались", – пояснили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторинга (АФМ) сегодня, 24 сентября 2026 года.

В результате реализовано более 11 млн литров печного топлива, преступный доход составил 778 млн тенге.

Кроме того, говорится в дополнении, судом конфисковано его имущество, в том числе производственный объект, автомашины и денежные средства на банковских счетах.

Приговор суда не вступил в законную силу.

В АФМ особо подчеркнули:

"Произведенное печное топливо не соответствовало национальным стандартам качества и содержало вредные химические компоненты. Использование такого топлива в бытовых и промышленных котлах и печах могло привести к выделению токсичных веществ в воздух, что создавало риск для дыхательной системы и здоровья жителей региона".

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