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События

Дом, два участка и Mercedes арестовали по делу о выводе 415 млн тенге

Банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, банковские карты, банковская карточка, банковские карточки, кредитная карта, кредитные карты, кредитная карточка, кредитные карточки, платеж по карте, платежи по карте, кредит, кредитование, займ, долг, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 09:32 Фото: freepik
Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Карагандинской области при координации прокуратуры пресечена деятельность группы дроповодов, обеспечивавшей прием и вывод денежных средств игроков интернет-казино Vavada, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, в январе 2026 года организаторы схемы достигли договоренности с представителями интернет-казино о приеме и выводе денежных средств на территории Казахстана.

"В дальнейшем один из участников координировал деятельность группы и взаимодействовал с представителями казино, второй занимался поиском дропперов, обеспечением доступа к их банковским счетам и подбором операторов. В арендованном офисе в Караганде операторы работали посменно в круглосуточном режиме", – раскрыли подробности дела в пресс-службе АФМ РК сегодня, 28 сентября.

Всего, по данным агентства, в схеме использовалось 23 дроп-счета, через которые проведены операции на сумму свыше 415 млн тенге.

"В отношении двух подозреваемых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста. С санкции суда наложен арест на их имущество, включая частный дом, два земельных участка и автомобиль Mercedes-Benz. Уголовное дело направлено в суд".Пресс-служба АФМ РК

Иная информация, как пояснили в агентстве, в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

23 сентября 2026 года стало известно, что двое жителей Костанайской области осуждены за незаконную микрофинансовую деятельность без лицензии и легализацию преступных доходов. Подробнее – здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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