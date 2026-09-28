Дом, два участка и Mercedes арестовали по делу о выводе 415 млн тенге

Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Карагандинской области при координации прокуратуры пресечена деятельность группы дроповодов, обеспечивавшей прием и вывод денежных средств игроков интернет-казино Vavada, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, в январе 2026 года организаторы схемы достигли договоренности с представителями интернет-казино о приеме и выводе денежных средств на территории Казахстана.

"В дальнейшем один из участников координировал деятельность группы и взаимодействовал с представителями казино, второй занимался поиском дропперов, обеспечением доступа к их банковским счетам и подбором операторов. В арендованном офисе в Караганде операторы работали посменно в круглосуточном режиме", – раскрыли подробности дела в пресс-службе АФМ РК сегодня, 28 сентября.

Всего, по данным агентства, в схеме использовалось 23 дроп-счета, через которые проведены операции на сумму свыше 415 млн тенге.

"В отношении двух подозреваемых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста. С санкции суда наложен арест на их имущество, включая частный дом, два земельных участка и автомобиль Mercedes-Benz. Уголовное дело направлено в суд". Пресс-служба АФМ РК

Иная информация, как пояснили в агентстве, в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

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