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События

Конфискованы пять квартир, три авто и два участка: чем обернулся бизнес двух жителей Костанайской области

Кредит, кредитование, займ, долг, ипотека, автокредит, автокредитование , фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 10:13 Фото: freepik
Двое жителей Костанайской области осуждены за незаконную микрофинансовую деятельность без лицензии и легализацию преступных доходов. Об этом 23 сентября 2026 года рассказали в Агентстве РК по финансовому мониторингу (АФМ), сообщает Zakon.kz.

По данным расследования, в 2024-2025 годах они организовали деятельность четырех подконтрольных компаний – ТОО "Союз-Костанай", ТОО "Экспресс Тенге", ТОО "Express Gold" и ТОО "Express.com".

"Сеть работала преимущественно в районных центрах и поселках области, где клиентам предлагали получить деньги под залог ювелирных изделий без обращения в банки и другие финансовые организации. Фактически вместо комиссионной торговли клиентам выдавались денежные средства под залог имущества. За пользование ими взималось ежедневное вознаграждение в размере 0,4%".Пресс-служба АФМ РК

При этом, как отметили в агентстве, письменные договоры займа с клиентами не заключались. Для придания сделкам вида законной комиссионной деятельности использовался пакет формальных документов, в которых вознаграждение обозначалось как комиссия за отсрочку реализации товара либо плата за его хранение.

"За два года их услугами воспользовались более 1 600 граждан, а доход от незаконной деятельности превысил 579 млн тенге. Судом им назначено наказание в виде 2-х лет лишения свободы с конфискацией имущества, в том числе пяти квартир, трех автомашин и двух земельных участков".Пресс-служба АФМ РК

Как сообщается, приговор суда не вступил в законную силу.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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