Павлодарские водители придумали, как не платить за дороги и скрываться от камер

В Павлодарской области водители все чаще используют поддельные номера, чтобы бесплатно воспользоваться платными трассами и обойти штрафы за превышение скорости, сообщает Zakon.kz.

Павлодар-онлайн поделился итогами трехдневного ОПМ "Подложный номер". В результате проверок зафиксировано свыше 500 фактов административных правонарушений.

"Среди них 146 фактов управления транспортным средством с нечитаемыми государственными номерами, 12 фактов управления авто без госномера или после запрещения его эксплуатации, 10 водителей управляли машиной с подложными госномерами. По каждому выявленному случаю в отношении водителей приняты меры административного воздействия", – рассказали в Департаменте полиции Павлодарской области.

Например, в Экибастузе полицейские остановили "ВАЗ 21150". При проверке выяснилось, что водитель управлял транспортным средством с заведомо подложными номерами.

Аналогичный случай был зафиксирован в поселке Солнечный – на этот раз "липовый" номер был установлен на мотоцикл марки "Kulager".

"Чаще всего водители идут на подмену или сокрытие номерных знаков с целью уклонения от оплаты проезда по платным автомобильным дорогам. Кроме этого, подложные номера используются для превышения установленных скоростных ограничений и сокрытия фактического веса грузового транспорта при прохождении весогабаритного контроля. Подобные действия наносят ущерб как дорожной инфраструктуре, так и системе транспортной безопасности", – отметили полицейские.

Всего за три дня рейда на специализированные штрафные стоянки отправили 52 автомобиля.

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха разъяснил порядок работы дорожной полиции и напомнил об основаниях для остановки транспорта.