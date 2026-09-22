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Общество

Когда полицейские могут останавливать водителей на дорогах Казахстана

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 15:19 Фото: Zakon.kz
Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха 22 сентября 2026 года на брифинге в правительстве разъяснил порядок работы дорожной полиции и напомнил об основаниях для остановки транспорта, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, как изменились показатели собираемости штрафов после того, как полиция вновь получила возможность останавливать транспортные средства для проверки, а также помогла ли эта мера в борьбе с пьянством за рулем.

"Значит, как понять? Год назад? У нас всегда было это право. Есть статья 52 "Дорожного движения", она прямо так и звучит – остановка транспортного средства. И там четко расписано, когда, для чего мы останавливаем. Мы всегда останавливали за совершение нарушений, по подозрению в совершении преступлений, при ОПМ, для проверки документов на постах, рубежах", – озвучил спикер.

В связи с этим журналисты уточнили, распространяется ли это правило на города. Лепеха ответил, что перечисленные им основания для остановки транспортных средств действуют и в населенных пунктах.

"Там другой вопрос. Когда-то у нас был такой приказ, это вы, наверное, об этом говорите, что вот только в движении выявлять правонарушения. Это была ошибка. Это был наш приказ, он показал, что он ошибочный. Это очень затруднило работу сотрудников дорожной полиции. Ну, условно говоря, я стою на перекрестке и вижу, как вы проехали на красный свет. Ну как в движении? Я должен вас сразу остановить и привлечь к ответственности, составить протокол", – продолжил он.

Игорь Лепеха разъяснил, что требование выявлять нарушения только в движении означало, что полицейскому приходилось догонять нарушителя. Например, если при разрешенной скорости 140 км/ч автомобиль двигался со скоростью 150 км/ч, сотрудник полиции должен был начать движение, догнать его и только после этого привлечь водителя к ответственности.

"Я это увидел, вскакиваю в машину, вас догоняю со скоростью 170 и привлекаю. Поэтому мы от этого приказа отказались и сказали, что не только в движении, но и стационарно. И вообще, всю жизнь это был порядок несения службы. У нас даже в карточке маршрута записано, вот сколько я двигаюсь, по какому маршруту, где я останавливаюсь, где я проверяю вопросы охраны общественного порядка и дорожной безопасности", – сказал заместитель министр внутренних дел.

Он также подчеркнул, что перед ними не стоит задача пополнения бюджета за счет штрафов.

"Мы не фискальная организация. Наша задача – пресечение правонарушений. Я сегодня уже сказал, мы вообще идем к тому, что у нас большая часть нарушений в сфере дорожного движения выявляется автоматически системой фиксации, то есть бесконтактно. Вот в целом по стране – 67%, а в крупных городах, Алматы, Астане, – больше 70%. Именно так выявляются нарушения. То есть вот эта остановка на месте – это, скажем, ну, крохи. Это, когда я вижу явное грубое нарушение, я обязан на него реагировать. То есть никак это особо не повлияло. Но в плане профилактики и дисциплины это тоже как бы сдерживает водителей", – резюмировал Лепеха.

Ранее он разъяснил правила передвижения на электровелосипедах.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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