Новую инфраструктуру связи построили в малонаселенных селах Костанайской области

30 сентября АО "Кселл" запустило LTE в селах Аралколь и Дружба Камыстинского района Костанайской области. До модернизации там была доступна преимущественно голосовая связь через спутниковые каналы, а мобильного интернета не было, сообщает Zakon.kz.

В Аралколе и Дружбе построили новые базовые станции с подключением по радиорелейным линиям.

Чтобы организовать наземную передачу трафика, специалисты разработали схему через село Раздольное. В Аралколе оборудование разместили на существующей мачте, в Дружбе построили новую антенно-мачтовую конструкцию высотой 30 метров.

Каждая станция работает на трех секторах: они обеспечивают покрытие в селах, а также на участках подъездных и выездных дорог. По результатам замеров, скорость мобильного интернета достигает около 70 Мбит/с в Дружбе и порядка 40 Мбит/с в Аралколе.

Фото: Kcell

Несмотря на небольшую численность населения в Аралколе и Дружбе, доступ к современным услугам связи важен для жителей любого населенного пункта. В селе Дружба Камыстинского района на сегодняшний день проживает 94 человека, работают общеобразовательная школа, фельдшерско-акушерский пункт и аппарат акима. В школе учатся 22 ребенка и преподают шесть педагогов. Аппарат акима действует и в Аралколе. В селе на сегодняшний день проживает 81 человек.

Проект стал частью работы по сокращению цифрового неравенства – повестки, которую Касым-Жомарт Токаев обозначил в Послании народу Казахстана. В 2020 году операторы связи объединили усилия в рамках проекта "250+", чтобы обеспечить мобильным интернетом малонаселенные села. Сегодня задача остается актуальной и для отдаленных сел, где запуск связи требует отдельных технических решений.