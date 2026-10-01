Правила ввоза авто: в Казахстане разграничили личный и коммерческий импорт

На площадке Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" состоялась экспертная встреча по вопросам ввоза и оформления автотранспортных средств, сообщает Zakon.kz.

В обсуждении приняли участие представители Комитета государственных доходов Министерства финансов, а также Министерства транспорта, Министерства промышленности и строительства, Министерства торговли и интеграции, Министерства экологии и природных ресурсов, Министерства внутренних дел, НПП "Атамекен" и отраслевых ассоциаций.

В ходе встречи участникам рынка разъяснили порядок ввоза автомобилей физическими лицами для личного пользования и предпринимателями для последующей реализации, а также требования в части таможенного оформления, электронных паспортов транспортных средств, утилизационного платежа, технического регулирования и государственной регистрации.

Отмечено, что базовые требования к ввозу автомобилей действовали и ранее. Проводимая работа связана с упорядочиванием процедур и приведением взаимосвязанных нормативных правовых актов в соответствие друг с другом.

Личный и коммерческий ввоз

Комитет государственных доходов Министерства финансов разъяснил порядок таможенного оформления автомобилей.

При ввозе транспортного средства физическим лицом для личного пользования применяется пассажирская таможенная декларация, а таможенные платежи уплачиваются по единым ставкам, установленным законодательством ЕАЭС.

Для автомобилей не старше трех лет ставки зависят от стоимости транспортного средства, для автомобилей старше трех лет – от рабочего объема двигателя и возраста автомобиля.

Если транспортное средство ввозится в рамках предпринимательской деятельности – индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, – применяется декларация на товары. В этом случае уплачиваются таможенный сбор, ввозная таможенная пошлина, НДС, а для отдельных категорий автомобилей также акциз (для легковых автомобилей с объемом двигателя свыше 3 тыс. куб. см).

Таким образом, порядок оформления определяется целью ввоза автомобиля: для личного пользования либо в рамках коммерческой деятельности.

Требования к экологическому классу

Министерство транспорта представило требования к экологическому классу отдельных транспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования.

Отмечено, что выпуск в обращение на территории Республики Казахстан автотранспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования, допускается при условии их соответствия экологическому классу Евро-5 и выше, а с года выпуска транспортного средства прошло не более пяти лет.

При этом данное требование предполагается применять исключительно при первичном допуске импортируемых транспортных средств к эксплуатации в Казахстане. На автомобили, ранее зарегистрированные в стране, оно распространяться не будет.

Данные меры направлены на последовательное обновление автомобильного парка и ограничение ввоза устаревших транспортных средств в страну.

Порядок оформления ЭПТС

Министерство промышленности и строительства разъяснило порядок оформления электронных паспортов транспортных средств физическими лицами.

При оформлении ЭПТС предусмотрена сверка сведений о собственнике автомобиля с данными о декларанте, указанными в пассажирской таможенной декларации.

ЭПТС для физических лиц оформляется на транспортные средства, с года выпуска которых прошло не более пяти лет. Также в системе электронных паспортов предусмотрено ограничение, согласно которому одно физическое лицо вправе ввезти не более одного транспортного средства в течение года.

При ввозе автомобиля для личного пользования физическое лицо обращается в испытательную лабораторию для оформления ЭПТС в соответствии с установленным порядком.

Таким образом, согласно информации Министерства промышленности и строительства, последовательность прохождения процедур выглядит так: оформление свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства, затем внесение утилизационного платежа и оплата первичной регистрации, таможенное оформление и последующая государственная регистрация автомобиля.

Тем самым усовершенствование порядка оформления ЭПТС направлено на повышение прозрачности ввоза автомобилей, соблюдение требований технического регулирования и обновление автопарка.

Утилизационный платеж

Министерство экологии и природных ресурсов разъяснило порядок исполнения расширенных обязательств производителей и импортеров.

Как отмечено в ходе встречи, сам механизм внесения утилизационного платежа принципиально не изменился. Импортер подает заявку оператору, после рассмотрения документов рассчитывается размер платежа, выставляется счет, а после оплаты выдается соответствующий сертификат.

Размер утилизационного платежа также не менялся.

При этом с 22 сентября 2026 года для физических лиц закреплено требование получить сертификат о внесении утилизационного платежа до выпуска автомобиля в свободное обращение, то есть до завершения таможенного оформления.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей срок исполнения данного обязательства также не изменился: сертификат необходимо получить до первичной регистрации транспортного средства, а если автомобиль реализуется ранее – до его продажи.

Таким образом, для физических лиц речь идет прежде всего об упорядочивании последовательности прохождения процедур.

Прозрачный импорт – защита покупателя

Представители Казахстанского автомобильного союза обратили внимание на риски, с которыми сталкиваются покупатели автомобилей, ввезенных по непрозрачным схемам – покупка машин, находящихся в розыске или залоге в третьих странах. В результате такие машины изымают и казахстанцы остаются и без машины и без денег.

По информации КАС, уже есть случаи, когда граждане после покупки выясняли, что автомобиль ранее находился в розыске или имел проблемную историю. В результате владелец не может полноценно распоряжаться машиной, в том числе продать ее для погашения кредита.

Для покупателя важна не только цена, но и возможность заранее проверить происхождение автомобиля, его историю и юридическую чистоту. Необходимо развивать доступные инструменты такой проверки, чтобы человек понимал, какой автомобиль он приобретает и какие риски принимает на себя.

По мнению КАС, важным приоритетом остается обновление автомобильного парка страны. Сегодня из порядка 5,6 млн автомобилей около 44% эксплуатируются более 20 лет. В Казахстанском автомобильном союзе считают необходимым создавать условия, при которых гражданам будет проще переходить на более новые, безопасные и экологичные автомобили.

При этом развитие внутреннего автопрома также расширяет предложение на рынке: растет производство легковых автомобилей, автобусов и специальной техники, увеличивается модельный ряд, развиваются локализация и производство автокомпонентов.

Упорядочивание действующих процедур

В ходе обсуждения было отмечено, что вопросы ввоза автомобилей одновременно затрагивают несколько взаимосвязанных процедур: техническое соответствие транспортного средства, уплату утилизационного платежа, таможенное оформление, получение ЭПТС и государственную регистрацию.

В настоящее время соответствующие нормы приводятся в единую последовательную систему. Работа затрагивает нормативные правовые акты в сферах промышленности, экологии, технического регулирования, транспорта и государственной регистрации транспортных средств.

При этом базовое разграничение сохраняется: физические лица вправе ввозить автомобили для личного пользования в установленном порядке, а коммерческий ввоз и последующая реализация транспортных средств осуществляются в рамках требований, предусмотренных для предпринимательской деятельности.