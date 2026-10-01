"Это катастрофа": мертвые чайки и рыба напугали жителей одного из городов Казахстана

Жителей Актобе тревожили кадры с берегов Актюбинского водохранилища, где очевидцы сняли на видео тушки мертвых птиц и рыбы. На место выехала специальная комиссия для проведения проверки и отбора проб воды, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 1 октября 2026 года газета "Диапазон", резонансный ролик быстро распространился в соцсетях. На видео девушки показывают погибших птиц и крупную рыбу у береговой линии недалеко от одной из баз отдыха.

Одна из чаек находилась в воде и не могла взлететь – ее вытащили на сушу с помощью палок, но птица так и не поднялась на крыло.

Ситуация вызвала споры и беспокойство горожан, опасающихся экологического загрязнения водоема. Для выяснения причин на место выехали экологи, специалисты рыбной инспекции, лесники и ветеринары.

"Инспекторы лаборатории департамента экологии совместно с рыбной инспекцией, лесниками и ветеринарами выехали на место и отобрали пробы воды. Каждые по своей компетенции произвели анализ. На месте обнаружены тушки четырех чаек и одной рыбы. Часть останков птиц была высохшей, с остатками скелета – то есть они погибли не вчера. Массового замора среди птиц и рыбы не обнаружено. Пробы воды взяты в трех точках: выше и ниже водохранилища, а также возле птицефабрики. Результат будет готов через несколько дней, о чем сообщим дополнительно", – прокомментировал заместитель руководителя департамента экологии Актюбинской области Талап Уснадин.

Эксперты пока призывают не делать поспешных выводов и дождаться официальных результатов лабораторных исследований.

"Надо посчитать количество трупов птиц на площадь, тогда можно делать предположения. Естественный отход птиц и животных есть всегда – болезни, паразиты, переохлаждение, хищники. К массовой смерти может привести, например, инфекция, так как чайки живут колониями. Но нельзя исключать и отравления из-за загрязнений. Утверждать что-либо только по видео, без данных экологов, невозможно", – пояснил орнитолог и специалист по мониторингу животного мира Бахтияр Тайкенов.

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