#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
441.91
499.05
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
441.91
499.05
5.3
События

"Это катастрофа": мертвые чайки и рыба напугали жителей одного из городов Казахстана

Фото: скриншот видео, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 22:33 Фото: скриншот видео
Жителей Актобе тревожили кадры с берегов Актюбинского водохранилища, где очевидцы сняли на видео тушки мертвых птиц и рыбы. На место выехала специальная комиссия для проведения проверки и отбора проб воды, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 1 октября 2026 года газета "Диапазон", резонансный ролик быстро распространился в соцсетях. На видео девушки показывают погибших птиц и крупную рыбу у береговой линии недалеко от одной из баз отдыха.

Одна из чаек находилась в воде и не могла взлететь – ее вытащили на сушу с помощью палок, но птица так и не поднялась на крыло.

Ситуация вызвала споры и беспокойство горожан, опасающихся экологического загрязнения водоема. Для выяснения причин на место выехали экологи, специалисты рыбной инспекции, лесники и ветеринары.

"Инспекторы лаборатории департамента экологии совместно с рыбной инспекцией, лесниками и ветеринарами выехали на место и отобрали пробы воды. Каждые по своей компетенции произвели анализ. На месте обнаружены тушки четырех чаек и одной рыбы. Часть останков птиц была высохшей, с остатками скелета – то есть они погибли не вчера. Массового замора среди птиц и рыбы не обнаружено. Пробы воды взяты в трех точках: выше и ниже водохранилища, а также возле птицефабрики. Результат будет готов через несколько дней, о чем сообщим дополнительно", – прокомментировал заместитель руководителя департамента экологии Актюбинской области Талап Уснадин.

Эксперты пока призывают не делать поспешных выводов и дождаться официальных результатов лабораторных исследований.

"Надо посчитать количество трупов птиц на площадь, тогда можно делать предположения. Естественный отход птиц и животных есть всегда – болезни, паразиты, переохлаждение, хищники. К массовой смерти может привести, например, инфекция, так как чайки живут колониями. Но нельзя исключать и отравления из-за загрязнений. Утверждать что-либо только по видео, без данных экологов, невозможно", – пояснил орнитолог и специалист по мониторингу животного мира Бахтияр Тайкенов.

Ранее выброшенный на берег Каспийского моря осетр удивил казахстанцев.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
пруд, Астана, Ботанический сад, рыбы
18:23, 07 апреля 2025
Мертвые рыбы в пруду Ботанического сада вызвали тревогу у жителей Астаны
Десятки мертвых птиц нашли у отеля &quot;Rixos&quot; в Актау
16:35, 02 января 2025
Десятки мертвых птиц нашли у отеля Rixos в Актау
Массовый мор лебедей на озере Караколь снял на видео блогер из Актау
22:08, 01 января 2024
Массовый мор лебедей на озере Караколь снял на видео блогер из Актау
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: НОК РК
22:32, Сегодня
Александр Бублик рассказал, как изменил своё отношение к теннису
Фото: ФК &quot;Реал&quot;
22:07, Сегодня
"Реал" потребовал пересмотреть титулы "Барселоны" за 17-летний период
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
21:31, Сегодня
"Снежные Барсы" в овертайме обыграли "Молот" в матче МХЛ
Фото: UFC
21:04, Сегодня
Австралийский боец Дэн Хукер оценил шансы Гейджи в поединке с Царукяном
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: