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События

Депутаты обсудили профессиональный статус медработника в контексте национальной безопасности

Партия Әділет, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 22:55 Фото: пресс-служба партии "Әділет"
По инициативе депутата Курултая от фракции "Әділет" Даны Медеуовой состоялся круглый стол на тему "Профессиональный статус медработника как фактор национальной безопасности".

Мероприятие прошло в рамках работы над законопроектом "О профессиональном статусе и гарантиях деятельности медицинских работников".

Партия Әділет, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 22:55

Фото: пресс-служба партии "Әділет"

В обсуждении наряду с депутатами Курултая от фракции "Әділет" приняли участие советник президента по социальным вопросам Алексей Цой, вице-министры и представители уполномоченных государственных органов, медицинских организаций, вузов, экспертного и профессионального сообщества.

Партия Әділет, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 22:55

Фото: пресс-служба партии "Әділет"

Основное внимание было уделено вопросам правовой и социальной защищенности медработников, повышению престижа профессии и укреплению кадрового потенциала здравоохранения.

Партия Әділет, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 22:55

Фото: пресс-служба партии "Әділет"

"В депутатском запросе, озвученном на этой неделе, мы поставили вопрос о профессиональном статусе врача как об условии биологической и национальной безопасности. Сегодня мы услышали позиции государственных органов, медицинских организаций, вузов и профессионального сообщества. Все конструктивные предложения мы учтем при подготовке законопроекта. Нам важно, чтобы принимаемые решения действительно работали", – отметила Дана Медеуова.
Партия Әділет, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 22:55

Фото: пресс-служба партии "Әділет"

Представители уполномоченных государственных органов выразили поддержку депутатской инициативе.

Партия Әділет, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 22:55

Фото: пресс-служба партии "Әділет"

В ходе дискуссии состоялся обмен мнениями по ключевым положениям законопроекта и дальнейшим механизмам их практической реализации.

Партия Әділет, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 22:55

Фото: пресс-служба партии "Әділет"

По итогам круглого стола поступившие предложения и рекомендации будут обобщены и учтены при дальнейшей работе над законопроектом.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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