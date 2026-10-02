Депутаты обсудили профессиональный статус медработника в контексте национальной безопасности
Мероприятие прошло в рамках работы над законопроектом "О профессиональном статусе и гарантиях деятельности медицинских работников".
В обсуждении наряду с депутатами Курултая от фракции "Әділет" приняли участие советник президента по социальным вопросам Алексей Цой, вице-министры и представители уполномоченных государственных органов, медицинских организаций, вузов, экспертного и профессионального сообщества.
Основное внимание было уделено вопросам правовой и социальной защищенности медработников, повышению престижа профессии и укреплению кадрового потенциала здравоохранения.
"В депутатском запросе, озвученном на этой неделе, мы поставили вопрос о профессиональном статусе врача как об условии биологической и национальной безопасности. Сегодня мы услышали позиции государственных органов, медицинских организаций, вузов и профессионального сообщества. Все конструктивные предложения мы учтем при подготовке законопроекта. Нам важно, чтобы принимаемые решения действительно работали", – отметила Дана Медеуова.
Представители уполномоченных государственных органов выразили поддержку депутатской инициативе.
В ходе дискуссии состоялся обмен мнениями по ключевым положениям законопроекта и дальнейшим механизмам их практической реализации.
По итогам круглого стола поступившие предложения и рекомендации будут обобщены и учтены при дальнейшей работе над законопроектом.