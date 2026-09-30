Закон о статусе и гарантиях деятельности медицинских работников намерены разработать депутаты

Фото: Zakon.kz

Депутат Дана Медеуова на пленарном заседании Курултая 30 сентября 2026 года рассказала, как можно повысить уровень защищенности врачей в Казахстане от неправомерных действий, передает корреспондет Zakon.kz.

Дана Медеуова отметила, что статус врача нужно рассматривать исключительно в рамках социальной справедливости. "Статус врача – это вопрос биологической и национальной безопасности. Приоритетной задачей остается повышение статуса врачей и укрепление авторитета профессии. Строгий контроль за безопасностью врачей – предмет нашего особого внимания. Система оплаты должна быть гибкой, учитывать квалификацию врача и освобождать его от несвойственных, бюрократических функций. Врач должен лечить, а не заполнять бесконечные отчеты", – сказала депутат. Она также считает, что понятия "врач" и "дәрігер" должны быть защищены законом. "Я инициирую проект закона "О профессиональном статусе и гарантиях деятельности медицинских работников". Главный урок, который дала нам пандемия, заключается в том, что медицинское оборудование можно приобрести, лекарства – произвести или доставить из других стран. Однако, когда стране угрожает опасность, без людей в белых халатах мы оказываемся бессильны. Для подготовки квалифицированных врачей требуется около 10 лет. А уязвимая система может за один день уничтожить даже готового специалиста. Наша задача – создать условия, при которых врачи не будут уходить из профессии из-за низкой заработной платы и смогут продолжать трудиться на благо наших граждан", – резюмировала она. 24 сентября 2026 года сообщалось, что Минздрав уточнил правила выдачи больничных листов.

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