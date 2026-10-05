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События

Айдар Жарылганов получил новую должность

Айдар Жарылганов, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 16:49 Фото: primeminister.kz
Назначен новый вице-министр юстиции Казахстана. Им стал Айдар Жарылганов, который ранее занимал должность заведующего Государственно-правовым отделом Администрации президента (АП) РК, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 5 октября 2026 года, стало известно из сайта primeminister.kz:

"Постановлением правительства Республики Казахстан Жарылганов Айдар Тулетаевич назначен вице-министром юстиции РК".

Айдар Жарылганов родился в 1978 году в Семее, области Абай. Окончил Государственный университет "Семей", Высшую школу права "Әділет".

Трудовую деятельность начал в июне 1999 года инженером ТОО ПСК "Ак Орда" (Астана). Затем работал ведущим специалистом Юридического департамента Министерства государственных доходов РК (2001-2002), ведущим специалистом, главным специалистом, начальником отдела, заместителем начальника управления Министерства финансов РК (2002-2007).

Также был главным экспертом Отдела законодательства и правовой экспертизы Администрации президента РК (2007-2008), экспертом, консультантом, инспектором и заведующим сектором Государственно-правового отдела АП РК (2008-2023).

С января 2023 года по настоящее время занимал должность заведующего Государственно-правовым отделом Администрации президента РК.

2 октября 2026 года стало известно, что распоряжением главы государства Айдар Жарылганов освобожден от должности заведующего Государственно-правовым отделом АП РК.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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