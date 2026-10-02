Айдар Жарылганов освобожден от должности в Администрации президента
Об этом пишет Акорда.
"Распоряжением Главы государства Жарылганов Айдар Тулетаевич освобожден от должности заведующего Государственно-правовым отделом Администрации Президента Республики Казахстан", – говорится в документе.
Родился в 1978 году в городе Семей.
В 1999 году окончил Государственный университет "Семей"; в 2001 году – Высшую школу права "Әділет".
С 2001 по 2007 годы трудился в Министерстве государственных доходов и Налоговом комитете Министерства финансов Республики Казахстан.
С 2007 по апрель 2019 года работал в Администрации Президента, последовательно занимая должности эксперта, консультанта, инспектора и заведующего сектором Государственно-правового отдела Администрации Президента.
С апреля 2019 по январь 2023 год работал в должности заместителя заведующего Государственно-правовым отделом Администрации Президента.
6 января 2023 года распоряжением главы государства назначен заведующим Государственно-правового отдела Администрации Президента.