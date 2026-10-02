#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
441.91
499.05
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
441.91
499.05
5.3
Политика

Айдар Жарылганов освобожден от должности в Администрации президента

Айдар Жарылганов освобожден от должности в Администрации президента, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 18:37 Фото: Акорда
Айдар Тулетаевич Жарылганов освобожден от должности заведующего Государственно-правовым отделом Администрации Президента Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда.

"Распоряжением Главы государства Жарылганов Айдар Тулетаевич освобожден от должности заведующего Государственно-правовым отделом Администрации Президента Республики Казахстан", – говорится в документе.

Родился в 1978 году в городе Семей.

В 1999 году окончил Государственный университет "Семей"; в 2001 году – Высшую школу права "Әділет".

С 2001 по 2007 годы трудился в Министерстве государственных доходов и Налоговом комитете Министерства финансов Республики Казахстан.

С 2007 по апрель 2019 года работал в Администрации Президента, последовательно занимая должности эксперта, консультанта, инспектора и заведующего сектором Государственно-правового отдела Администрации Президента.

С апреля 2019 по январь 2023 год работал в должности заместителя заведующего Государственно-правовым отделом Администрации Президента.

6 января 2023 года распоряжением главы государства назначен заведующим Государственно-правового отдела Администрации Президента.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Ерлан Карин встретился с кардиналом Джорджем Кувакадом
19:09, Сегодня
Ерлан Карин и кардинал Кувакад обсудили совместные инициативы Казахстана и Ватикана
Айбек Дадебай
12:34, 05 мая 2026
Айбек Дадебай освобожден от должности руководителя Администрации президента
Токаев освободил от должности Нурдаулета Толеева
09:02, 17 февраля 2025
Токаев освободил от должности Нурдаулета Толеева
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: НОК РК, Нургали Жумагазы
19:08, Сегодня
"Я довольна своим результатом": борчиха Зейнеп Баянова оценила свою медаль Азиады-2026
Айбек Оралбай на чемпионате Азии по боксу-2026
19:08, Сегодня
Два "золота": результаты всех боёв казахстанских боксёров на Азиаде
Фото: Арлан Олжабай, НОК РК
18:45, Сегодня
Казахстан поднялся в медальном зачёте Азиады-2026 благодаря трём золотым наградам
Фото: ATP
18:27, Сегодня
Александр Бублик вышел в полуфинал парного турнира в Пекине
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: