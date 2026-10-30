Ансар Айдаров назначен новым главой "Самрук-Энерго" после увольнения Кайрата Максутова

Ансар Айдаров, который работает в группе компаний АО "Самрук-Қазына" с 2013 года, назначен председателем правления АО "Самрук-Энерго", сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 30 октября 2026 года.

"Решением правления АО "Самрук-Қазына" Ансар Айдаров назначен председателем правления АО "Самрук-Энерго". Председатель правления АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов представил нового руководителя коллективу компании и провел рабочее совещание", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Самрук-Қазына" в пятницу.

В ходе совещания Нурлан Жакупов обозначил необходимость строгого соблюдения сроков реализации ключевых инвестиционных проектов и потребовал обеспечить своевременный ввод электростанций.

"Ансар Айдаров работает в группе компаний АО "Самрук-Қазына" с 2013 года. Ранее занимал должности генерального директора ТОО "Энергия Семиречья", руководителя Проектного офиса и главного директора по инвестициям АО "Самрук-Энерго", – следует из информации холдинга.

Ансар Айдаров родился 24 апреля 1986 года. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби (2008, специальность "Международные отношения"), Евразийскую юридическую академию им. Д. Кунаева (2012, специальность "Юриспруденция"), Гуманитарно-техническую академию (2013, специальность "Экономика и Бизнес").

Трудовую деятельность Ансар Айдаров начал с должности исполнительного директора ТОО "Aiti enterprise" (10.2009-08.2011). Затем был управляющим директором по развитию бизнеса ТОО "Техин Мобил" (10.2012-01.2013). Также занимал такие должности, как управляющий директор, генеральный директор ТОО "Энергия Семиречья" (02.2013-06.2020), руководитель Проектного офиса АО "Самрук-Энерго" (06.2020-08.2023).

С августа 2023 года и до нового назначения работал главным директором по инвестициям АО "Самрук-Энерго".

Отметим, что с июня 2023 года должность председателя правления АО "Самрук-Энерго" занимал Кайрат Максутов.

Но 28 октября 2026 года решением правления АО "Самрук-Қазына" он был освобожден от занимаемой должности.

"Решение принято в связи с неудовлетворительными темпами реализации стратегических инвестиционных проектов компании, а также недостаточным контролем за соблюдением установленных сроков строительства и ввода новых генерирующих мощностей", – объяснили в пресс-службе правительства РК.

29 октября 2026 года премьер-министр Олжас Бектенов назвал причины увольнения Кайрата Максутова.