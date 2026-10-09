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События

Оборот 3,1 миллиарда и автопарк на 200 млн: в Шымкенте накрыли онлайн-казино Bingo-37 и Lotoboom

Игорные заведения, игорное заведение, азартные игры, казино, ставки, лудомания, игромания, азартная зависимость, игровые автоматы, игровой автомат, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 09:31 Фото: unsplash
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Шымкенту завершил расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса через онлайн-платформы Bingo-37 и Lotoboom, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным следствия, озвученным 9 октября 2026 года, потенциальным игрокам через популярный мессенджер WhatsApp направлялись сообщения с предложением участвовать в азартных играх. После обращения игроку создавали аккаунт, сообщали логин, пароль, а также реквизиты счетов для перечисления денежных средств.

Известно, что для приема денежных средств и последующей выплаты выигрышей использовались банковские счета, открытые на имена 14 дропперов.

Общий оборот двух онлайн-казино составил 3,1 млрд тенге.

В пресс-службе АФМ уточнили, что на преступные доходы организаторы приобрели имущество на сумму более 200 млн тенге, в том числе автомобили марок BYD Destroyer, LiXiang L6 Max, Chevrolet Monza, SsangYong Rexton,а также два земельных участка.

В итоге приговором суда двое лиц осуждены к четырем годам лишения свободы.

"Указанное имущество конфисковано в доход государства". Пресс-служба АФМ РК

Приговор не вступил в законную силу.

Несколько дней ранее, 7 октября, стало известно, что в Алматы был вынесен приговор организаторам финансовой пирамиды Asar Baspana.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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