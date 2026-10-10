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События

Необычная встреча: инспекторы засняли марала в Алматинской области

Марал, животное, природа , фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2026 07:26 Фото: pexels
Во время очередного обследования территории инспекторы Государственного национального природного парка "Көлсай көлдері" запечатлели самца марала, сообщает Zakon.kz.

На опубликованных 9 октября 2026 года кадрах среди густой растительности появился величественный самец марала, который свободно передвигается в естественной для него среде. По словам инспекторов Государственного национального природного парка "Көлсай көлдері", это еще одно яркое свидетельство богатого биоразнообразия национального парка.

"Такие кадры позволяют увидеть редкие моменты из жизни дикой природы, которые нечасто открываются человеку", – говорится в подписи к видео.

Марал – олень крупных размеров; масса самцов от 265 до 416 кг, самок – от 137 до 178 кг. Ареал марала охватывает горные области Тянь-Шаня, Джунгарского Алатау, Алтая, Саян, северо-западной части Китая и Монголии. В Казахстане марал населяет Таласский Алатау, Заилийский Алатау, Джунгарский Алатау, Тарбагатай, Саур, Южный Алтай.

А в национальном природном парке Павлодарской области впервые зарегистрирован редкий для региона хищник – росомаха.

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Камила Салкымбаева
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