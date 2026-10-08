Редкий для региона хищник впервые попал в объектив фотоловушки в Баянауле – видео

В национальном природном парке Павлодарской области впервые зарегистрирован редкий для региона хищник. Подробности сегодня, 8 октября 2026 года, раскрыли в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) РК, сообщает Zakon.kz.

Речь – о росомахе.

"Неожиданная находка в Баянаульском государственном национальном природном парке! В ходе фотомониторинга в объектив фотоловушки попала росомаха (Gulo gulo) – редкий для региона хищник, не характерный для современной фауны Павлодарской области", – заявили в комитете в четверг и поделились соответствующими кадрами.

Согласно научным данным, основной ареал росомахи в Казахстане связан с горно-таежными районами Южного Алтая. Однако в истории зафиксированы единичные случаи появления этого вида далеко за пределами привычных мест обитания:

В 1932 году – в лесах Борового (современная Акмолинская область);

В 1948-1949 годах – в районе озера Чаглы (современная Северо-Казахстанская область).

Ученые рассматривают подобные случаи как свидетельства дальних перемещений отдельных особей.

Чем уникальна находка в Баянауле?

"Это первая регистрация росомахи в Павлодарской области. Появление хищника на значительном расстоянии от основного ареала представляет особый научный интерес и дополняет сведения о дальних перемещениях этого вида", – пояснили в комитете.

Специалисты считают, что обнаружение росомахи также подчеркивает важность долгосрочного фотомониторинга, позволяющего фиксировать редкие виды животных и получать новые сведения о биоразнообразии природных территорий.

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