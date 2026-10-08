#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
447.14
500.35
5.24
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
447.14
500.35
5.24
События

Редкий для региона хищник впервые попал в объектив фотоловушки в Баянауле – видео

хищник росомаха, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 16:58 Фото: pixabay
В национальном природном парке Павлодарской области впервые зарегистрирован редкий для региона хищник. Подробности сегодня, 8 октября 2026 года, раскрыли в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) РК, сообщает Zakon.kz.

Речь – о росомахе.

"Неожиданная находка в Баянаульском государственном национальном природном парке! В ходе фотомониторинга в объектив фотоловушки попала росомаха (Gulo gulo) – редкий для региона хищник, не характерный для современной фауны Павлодарской области", – заявили в комитете в четверг и поделились соответствующими кадрами.

Согласно научным данным, основной ареал росомахи в Казахстане связан с горно-таежными районами Южного Алтая. Однако в истории зафиксированы единичные случаи появления этого вида далеко за пределами привычных мест обитания:

  • В 1932 году – в лесах Борового (современная Акмолинская область);
  • В 1948-1949 годах – в районе озера Чаглы (современная Северо-Казахстанская область).

Ученые рассматривают подобные случаи как свидетельства дальних перемещений отдельных особей.

Чем уникальна находка в Баянауле?

"Это первая регистрация росомахи в Павлодарской области. Появление хищника на значительном расстоянии от основного ареала представляет особый научный интерес и дополняет сведения о дальних перемещениях этого вида", – пояснили в комитете.

Специалисты считают, что обнаружение росомахи также подчеркивает важность долгосрочного фотомониторинга, позволяющего фиксировать редкие виды животных и получать новые сведения о биоразнообразии природных территорий.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 16:58
10 новых видов растений обнаружили в Каратауском заповеднике: четыре из них – эндемики

6 октября 2026 года в комитете рассказали об особенной встрече, которая произошла на побережье Каспия с уникальным обитателем моря.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
Читайте также
Редкий и таинственный обитатель Катон-Карагайского нацпарка попал в фотоловушку
16:19, 28 января 2025
Редкий и таинственный обитатель Катон-Карагайского нацпарка попал в фотоловушку
В Чарынском нацпарке замечена редкая рысь
16:57, 13 ноября 2024
Инспекторы Чарынского нацпарка встретили редкую рысь
горы, Тарбагатай, архар
11:24, 21 августа 2026
Уникальные кадры попали в фотоловушку в горах Тарбагатая
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанские таеквондистки примут участие на турнире в Париже
17:52, Сегодня
Казахстанские таеквондистки примут участие на турнире в Париже
Барроуз - Нуриков
17:37, Сегодня
Супер реванш за поражение в Астане на ЧМ: Барроуз выступит против Нурикова в лиге RAF
Майкл Веккионе
17:26, Сегодня
Ушедший из "Барыса" Веккионе рассказал, почему клуб в прошлом сезоне не попал в плей-офф
ФИА обязала команды использовать системы охлаждения пилотов на Гран-при Сингапура
17:14, Сегодня
ФИА обязала команды использовать системы охлаждения пилотов на Гран-при Сингапура
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: