Раненого марала перевезли в Алматинский зоопарк

25 июля около 20:00 житель одного из дачных массивов в Аксайском ущелье рассказал сотрудникам Иле-Алатауского государственного национального природного парка, что в районе гуляет ослабленный марал, которому нужна ветеринарная помощь, сообщает Zakon.kz.

На место выехал охотовед и инспекторы оперативной группы Аксайского филиала Национального парка.

"По приезде на место сотрудники Национального парка осмотрели животное и доложили о ситуации руководству. Так как время было уже позднее, было принято решение оставить марала в загоне зоны отдыха Aksay river и транспортировать животное на утро следующего дня в Алматинский зоопарк для его обследования и ветеринарного лечения. О чем было сообщено и обговорено с Алматинским зоопарком", – заявили представители парка.

Отмечается, что 26 июля около 11:12 сотрудники Алматинского зоопарка (главный ветеринарный врач и др.) приехали на место нахождения оленя, осмотрели его и совместно с сотрудниками Нацпарка поместили животное в специальный ящик для перевозки, погрузили в машину и уехали в зоопарк для обследования и дальнейшего лечения.





Ранее сообщалось, что житель Алматинской области, офицер-подводник Андрей Шляхов, создал питомник для диких животных.