Открытый разговор о больших делах: Нурасыл Медеу о развитии казахстанского спорта

Развитие национального спорта, поддержка талантливой молодежи, современные технологии и инвестиции в человеческий капитал – эти темы стали центральными в интервью основателя Казахского национального университета спорта (KNUS) Нұрасыла Медеу телеканалу Qazsport.

Разговор получился предметным: за каждой инициативой стоят конкретные проекты, результаты и планы, направленные на развитие казахстанского спорта.

От большой идеи к реальным результатам

Казахский национальный университет спорта постепенно становится одним из заметных центров спортивного образования в Казахстане. Здесь формируется современная образовательная среда, объединяющая профессиональный спорт, науку, технологии и подготовку специалистов нового поколения.

Идея создания университета родилась из стремления применить в Казахстане лучшие международные практики спортивного образования. Получив образование в Бостонском университете, Нұрасыл Медеу поставил перед собой задачу создать систему, в которой талантливые спортсмены смогут не только добиваться высоких результатов, но и получать качественное образование.

Начав со 150 студентов, сегодня университет, по словам его основателя, объединяет уже более 5 тысяч обучающихся. За этими цифрами – последовательное развитие образовательных программ, расширение инфраструктуры и растущий интерес молодежи к спортивным профессиям.

Поддержка национальных сборных – вклад в достижения страны

Одним из наиболее значимых направлений деятельности KNUS стала поддержка национальных сборных Казахстана.

Университет предоставляет спортсменам возможность бесплатно использовать свою инфраструктуру для подготовки к соревнованиям. На его базе тренируются представители различных спортивных дисциплин, включая борьбу, тхэквондо, фехтование, легкую атлетику и другие виды спорта.

Это важный вклад в создание качественных условий для казахстанских атлетов, которые представляют страну на международной арене.

Результаты уже есть. Как отметил Нұрасыл Медеу, спортсмены университета завоевали 14 медалей на Азиатских играх.

Такие достижения демонстрируют, насколько важна комплексная поддержка спорта, когда современные условия для тренировок сочетаются с профессиональным образованием и научным сопровождением.

Фото: KNUS

Гранты для талантливой молодежи: возможности должны быть у каждого

Особое внимание в интервью было уделено социальной миссии университета.

KNUS реализует грантовые программы Life Chance Grant и Life Merit Grant, которые открывают дополнительные возможности для талантливых молодых людей, в том числе из сельской местности и регионов Казахстана.

Поддержка предусматривает не только оплату обучения, но и покрытие расходов на проживание, академическую мобильность, а также предоставление стипендий и наставнического сопровождения.

Подобный подход позволяет молодым людям сосредоточиться на образовании, профессиональном развитии и достижении поставленных целей.

По сути, университет формирует новые социальные лифты, благодаря которым талант и трудолюбие становятся главными условиями для успеха.

Именно такие инициативы имеют долгосрочное значение для страны. Ведь поддержка одного перспективного студента сегодня – это инвестиция в будущего чемпиона, тренера, ученого или управленца завтра.

Спорт будущего начинается с науки и технологий

Отдельным направлением развития KNUS становится интеграция искусственного интеллекта и современных цифровых решений в спортивную подготовку.

Нұрасыл Медеу, имеющий образование в области компьютерных наук, убежден, что технологии способны открыть новые возможности для казахстанского спорта.

Речь идет об использовании интеллектуальных систем для анализа тренировочного процесса, оценки техники спортсменов, изучения соперников и повышения эффективности подготовки.

Такие решения могут стать дополнительным инструментом для тренеров и атлетов, позволяя выстраивать более точные и индивидуальные программы тренировок.

Важным направлением является и развитие спортивной науки. В интервью Медеу рассказал о международном сотрудничестве в сфере олимпийских исследований и внедрении современных научных подходов.

Параллельно развивается проект QAIRU – Qazaq AI Research University, ориентированный на образование и исследования в области искусственного интеллекта.

Таким образом, образовательные инициативы Нұрасыла Медеу выходят за рамки традиционной спортивной подготовки, объединяя спорт, цифровые технологии и научный потенциал.

Фото: KNUS

Новое поколение специалистов для спортивной индустрии

Современный спорт – это не только спортсмены и тренеры. Это также менеджеры, аналитики, спортивные врачи, психологи, журналисты и специалисты по цифровым технологиям.

Именно поэтому KNUS уделяет внимание подготовке профессионалов для различных направлений спортивной отрасли.

В университете развивается программа Executive MBA в сфере спорта, которая, по словам Медеу, уже объединила около 500 слушателей.

Отдельные планы связаны с развитием спортивной журналистики и созданием специализированной медиалаборатории.

Такой подход позволяет формировать полноценную профессиональную среду, необходимую для устойчивого развития спортивной индустрии Казахстана.

Государство, образование и социальная ответственность

В ходе интервью Нұрасыл Медеу также рассказал о модели работы университета и использовании его инфраструктуры.

Здание кампуса KNUS в Астане находится в государственной собственности, а университет осуществляет его эксплуатацию в рамках доверительного управления.

При этом команда университета занимается оснащением объекта, развитием образовательных программ, организацией учебного процесса и содержанием инфраструктуры.

По словам Медеу, такая модель позволяет объединять возможности государственной инфраструктуры с частными инвестициями, образовательными инициативами и социальными проектами.

Особое значение имеет то, что университет не ограничивается исключительно образовательной деятельностью, а направляет ресурсы на поддержку студентов, развитие спортивных направлений и создание условий для национальных сборных.

Это пример того, как сотрудничество государства и образовательной организации может быть ориентировано на достижение общественно значимых целей.

Главное – не слова, а дела

Одной из ключевых мыслей интервью стала необходимость долгосрочного подхода к развитию спорта.

Современные спортивные достижения начинаются задолго до выхода атлета на международную арену. Они формируются в университетских аудиториях, тренировочных залах, научных лабораториях и благодаря работе специалистов, которые ежедневно создают условия для будущих побед.

Сегодня KNUS развивает именно такую комплексную модель

Более 5 тысяч студентов, грантовая поддержка молодежи, бесплатная подготовка национальных сборных, внедрение искусственного интеллекта, международное сотрудничество и развитие новых образовательных программ – все это конкретные направления работы, о которых Нұрасыл Медеу рассказал в интервью.

И, пожалуй, главный вывод этого разговора заключается в том, что будущее казахстанского спорта определяется не только количеством завоеванных медалей, но и тем, какие возможности страна создает для своего молодого поколения.

Когда за идеями стоят реальные проекты, а за словами – конкретные дела, развитие спорта становится не просто задачей отдельного университета, а вкладом в будущее всего Казахстана.