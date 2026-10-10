Рабочая группа приступила к разработке законопроекта о профессиональном статусе медработников
В ходе первого заседания рабочей группы определены ключевые пункты работы над законопроектом.
Отдельным пунктом повестки стало рассмотрение вопросов оплаты труда медицинских работников.
Главная цель законопроекта – сохранение и укрепление здоровья народа, повышение качества медицинской помощи и улучшение качества жизни граждан. Достижение этих целей предусматривает укрепление профессионального статуса медицинских работников, обеспечение правовой и социальной защиты, а также создание достойных условий для профессиональной деятельности в интересах пациентов.
В заседании приняли участие первый заместитель генерального прокурора Жандос Умиралиев, первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев, первый вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Туякбаев, заместитель министра обороны Аскар Мустабеков, заместитель министра внутренних дел Абай Кайырбеков, вице-министр по чрезвычайным ситуациям Кеген Турсынбаев, вице-министр национальной экономики Бауыржан Умарбеков, вице-министр юстиции Айдар Жарылганов, вице-министр финансов Даурен Темирбеков, вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Бахтияр Мухаметкалиев, заместитель руководителя Судебной администрации Асылбек Мусралинов, а также представители медицинских организаций и экспертного сообщества.
Участвовавшие в заседании рабочей группы представители госорганов дали положительные заключения по концепции проекта нового закона.
Следующее заседание планируется провести после доработки поступивших предложений.