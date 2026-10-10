Рабочая группа приступила к разработке законопроекта о профессиональном статусе медработников

Состоялось первое заседание рабочей группы по законопроекту "О профессиональном статусе и гарантиях деятельности медицинских работников", инициированного депутатом Курултая Даной Медеуовой, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу партии "Әділет".

В ходе первого заседания рабочей группы определены ключевые пункты работы над законопроектом.

Фото: А. Байжұманов

Отдельным пунктом повестки стало рассмотрение вопросов оплаты труда медицинских работников.

Фото: А. Байжұманов

Главная цель законопроекта – сохранение и укрепление здоровья народа, повышение качества медицинской помощи и улучшение качества жизни граждан. Достижение этих целей предусматривает укрепление профессионального статуса медицинских работников, обеспечение правовой и социальной защиты, а также создание достойных условий для профессиональной деятельности в интересах пациентов.

Фото: А. Байжұманов

В заседании приняли участие первый заместитель генерального прокурора Жандос Умиралиев, первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев, первый вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Туякбаев, заместитель министра обороны Аскар Мустабеков, заместитель министра внутренних дел Абай Кайырбеков, вице-министр по чрезвычайным ситуациям Кеген Турсынбаев, вице-министр национальной экономики Бауыржан Умарбеков, вице-министр юстиции Айдар Жарылганов, вице-министр финансов Даурен Темирбеков, вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Бахтияр Мухаметкалиев, заместитель руководителя Судебной администрации Асылбек Мусралинов, а также представители медицинских организаций и экспертного сообщества.

Фото: А. Байжұманов

Участвовавшие в заседании рабочей группы представители госорганов дали положительные заключения по концепции проекта нового закона.

Фото: А. Байжұманов

Следующее заседание планируется провести после доработки поступивших предложений.