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Право

Как в Курултае будут формироваться рабочие группы для рассмотрения законопроектов

Здание Курултая, Курултай РК, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 12:15 Фото: quryltai.kz
Депутат Курултая Константин Петров 10 сентября 2026 года на брифинге рассказал, кто сможет войти в состав рабочих групп по законопроектам и на каком этапе к их работе смогут присоединиться представители общественных и экспертных организаций, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, по какому принципу, согласно новому регламенту, будут формироваться рабочие группы по законопроектам и как общественные и экспертные организации смогут принять участие в их работе.

Спикер пояснил, что уже на этапе формирования пакета документов центральный государственный орган, как правило, предлагает кандидатуры экспертов в соответствующей сфере. При этом присоединиться к работе можно как на этапе формирования рабочей группы, так и после ее создания, обратившись к руководителю группы.

"Что касается принципа формирования рабочих групп, то после того, как субъект законодательной инициативы вносит материалы в Курултай, проводится оценка полноты представленных документов и их соответствия закону "О правовых актах". Если оба требования соблюдены, Курултай принимает пакет законопроекта в работу", – продолжил Константин Петров.

Он также рассказал о дальнейшем порядке рассмотрения законопроекта. По его словам, после поступления пакета документов руководство Курултая определяет головной комитет, который будет координировать работу над законопроектом.

"Головной комитет определяет одного из своих членов руководителем рабочей группы. В нее в соответствии с нормами Конституционного закона "О Курултае и статусе его депутатов", а также регламента обязательно включаются депутаты Курултая, представители центральных государственных органов, инициаторы проекта, представители других организаций, в том числе государственных, общественных объединений и некоммерческих организаций, а также ученые и эксперты. То есть к работе привлекается широкий круг представителей государственных органов, организаций, некоммерческого сектора и общественности", – озвучил спикер.

Он рассказал, что после этого образуется рабочая группа, которая готовит материалы на три чтения.

"Рабочая группа работает изначально – по концепту закона, потом – по представленным материалам, по существу заявленного концепта. Рабочая группа работает. Ну вот, заседаний рабочей группы, в частности по регламенту, по-моему, было несколько десятков. То есть это кропотливая работа. И конечно, мы будем очень заинтересованы в том, чтобы круг экспертов был как можно шире, потому что, согласитесь, невозможно обсуждать содержательно вопросы без экспертов, без профессионалов. Возьмите любую отрасль. Сейчас мы будем обсуждать, допустим, производство молока – конечно, нужен представитель, который знает, каким образом вообще это производство основано. Мы будем приглашать и представителей, и субъектов бизнеса, и экспертов", – продолжил депутат.

Ранее депутаты приняли регламент Курултая Казахстана.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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